NBA – La verità sulla lite Green-Durant | ecco le parole che hanno scatenato tutto

NBA – Le verità di Carmelo Anthony : “Knicks? La dirigenza scoraggiava i free agent ad arrivare a New York” : Carmelo Anthony prova a spiegare il motivo per il quale diversi free agent non hanno mai preso i Knicks in considerazione per il proprio futuro: secondo Melo il problema era il caos dirigenziale che si respirava a New York New York è una delle piazze più importanti del panorama NBA. Giocare al Madison Square Garden è uno dei sogni di ogni ragazzo che prende in mano per la prima volta una palla a spicchi con l’obiettivo di entrare a ...