NBA | la calma dopo la tempesta in casa Golden State Green | ' Sono stati anni fantastici'

NBA – Bradley Beal predica calma : “non premeremo il bottone antipanico - mi rifiuto di far affondare gli Wizards” : Bradley Beal parla da leader e scuote i Wizards dopo un inizio di stagione regolare davvero complicato: la guardia di Washington non vuole sentir parlare di situazioni drastiche Gli Washington Wizards, durante la offeseaon, sembravano una delle squadre più interessanti della Eastern Conference. Eppure le prime partite di regular season hanno regalato una prospettiva ben diversa: 1 vittoria e 7 sconfitte, un bottino che sicuramente non si ...