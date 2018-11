NBA | i Bucks perdono Henson | costretto ad operarsi al polso

NBA 2019 - i risultati della notte (15 novembre) : LeBron James domina i Blazers - cadono Raptors - 76ers e Bucks - male gli Spurs di Belinelli - Jazz sommersi : Programma particolarmente ricco nella nottata NBA, con ben 22 squadre in campo, e le sorprese non sono mancate, come alcune prestazioni di livello assoluto. Il match più importante si è disputato allo Staples Centre di Los Angeles dove i Lakers hanno regolato i Portland Trail Blazers 126-117 ingranando la quarta vittoria consecutiva. La partita ha visto un buon inizio degli ospiti, sospinti dai soliti Damian Lillard da 31 punti, 8 rimbalzi e 11 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 novembre) : LeBron James domina i Blazers - cadono Raptors - 76ers e Bucks - male gli Spurs di Belinelli - Jazz sommersi : Programma particolarmente ricco nella nottata NBA, con ben 22 squadre in campo, e le sorprese non sono mancate, come alcune prestazioni di livello assoluto. Il match più importante si è disputato allo Staples Centre di Los Angeles dove i Lakers hanno regolato i Portland Trail Blazers 126-117 ingranando la quarta vittoria consecutiva. La partita ha visto un buon inizio degli ospiti, sospinti dai soliti Damian Lillard da 31 punti, 8 rimbalzi e 11 ...

NBA - risultati della notte : 40 di Harden per la 1vittoria interna di Houston - bene Bucks e Blazers - 10-3 - : Denver Nuggets-Milwaukee Bucks 114-121 Bel banco di prova per i Milwaukee Bucks, che a Denver infliggono ai Nuggets la loro terza sconfitta consecutiva, la quarta dall'inizio dell'anno, e raggiungono ...

NBA - le maglie speciali di Clippers e Bucks per dire basta alle sparatorie di massa : ... comunità appena fuori Los Angeles , in passato beffardamente votata come "safest place in the US", il posto più sicuro di tutti gli Stati Uniti, " ha generato una reazione nel mondo NBA che ha visto ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 novembre) : i Clippers di Gallinari sorprendono i Bucks - gli Spurs di Belinelli battono i Rockets : notte di 10 partite in NBA, notte di belle prestazioni, di attese e di due tempi supplementari giocati in campi diversi. Andiamo a vedere cos’è successo in una giornata che ha molto da raccontare, per numerosi versi. Due incontri si sono giocati nella prima serata europea, equivalente al pomeriggio americano: i Toronto Raptors dispongono senza troppi problemi dei New York Knicks per 128-112, indovinando una grande parte centrale di gara e ...

NBA - L.A. Clippers-Milwaukee Bucks : Gallinari in prima serata LIVE : Sfida di estremo interesse allo Staples Center di Los Angeles: i Clippers di Danilo Gallinari ospitano i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, seconda forza della Eastern Conference con un record ...

NBA - i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo fanno davvero sul serio : Dalle parti di Milwaukee c'era grande attesa per la stagione NBA. Nuova arena, nuovo coach, rinnovate ambizioni, Giannis Antetokounmpo con un anno di esperienza in più. Una dozzina di partite di ...

NBA – La particolare richiesta di Milwaukee alla lega : i Bucks vogliono rimuovere il contratto di Teletovic dal salary cap : I Milwaukee Bucks hanno chiesto alla lega di poter cancellare dal proprio salary cap il contratto di Mirza Teletovic, ritiratosi per un problema ai polmoni Stando a quanto riporta ESPN, Milwaukee avrebbe rivolto una particolare richiesta alla lega NBA, ovvero quella di poter detrarre dal proprio salary cap il contratto di Mirza Teletovic. Il cestista bosniaco è stato costretto a ritirarsi per un problema ai polmoni, che gli ha impedito di ...

Risultati NBA - valanga Bucks su Golden State : cadono anche Houston e Clippers : Risultati NBA, Antetokounmpo batte Curry in uno scontro molto interessante che dà fiducia ai Bucks in netta crescita Risultati NBA, Antetokounmpo e soci fanno davvero sul serio. I Bucks nella notte hanno dato una severa lezione ai campioni del mondo in carica di Golden State, privi di Green nell’occasione. 24 punti del greco tuttofare, accompagnato da Brogdon e Bledsoe anch’essi sopra quota 20 a referto. Nel 111-134 finale ...

NBA - Portland ferma i Bucks : 40 punti per McCollum : ROMA - Seconda sconfitta stagionale per i Milwaukee Bucks che, dopo un avvio strepitoso in Nba, sembrano aver perso smalto e ci rimettono la testa della classifica. Nel turno di questa notte i Bucks ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 Novembre) : Luka Doncic guida i Mavs - Portland ferma i Bucks - prosegue la crisi di Suns e Wizards : Solamente quattro match si sono disputati nella nottata NBA, ma non sono certo passati inosservati. I Portland Trail Blazers, per esempio, rifilano la seconda sconfitta stagionale ai Milwaukee Bucks, confermandosi una realtà della Western Conference, mentre vincono in casa Dallas Mavericks e Charlotte Hornets ed i Brooklyn Nets passano sul parquet dei Phoenix Suns. Il match più “nobile” della nottata NBA si è giocato al Moda Centre ...

NBA – Milwaukee Bucks a valanga sui Kings : Antetokounmpo devastante - tripla doppia e dominio assoluto : Giannis Antetokounmpo trascina i Milwaukee Bucks nel posticipo della domenica NBA: il greco si abbatte sui Kings con una tripla doppia Nel match delle 21:30 di domenica, orario destinato al pubblico europeo, i Milwaukee Bucks trovano un successo rotondo per 144-109 sui Sacramento Kings. Giannis Antetokounmpo guida i suoi al successo con una prestazione da dominatore assoluto e si candida, nonostante le poche partite giocate, al titolo da ...