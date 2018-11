Nba - Gallinari vince il derby italiano contro Belinelli : NEW YORK , Stati Uniti, - Danilo Gallinari con i suoi Clippers vince il derby tutto italiano contro Marco Belinelli e gli Spurs, al terzo ko di fila in trasferta. Il match, disputato nella notte ...

Nba 2019 - i risultati della notte (16 novembre) : Gallinari batte Belinelli in Clippers-Spurs - Rockets e Nuggets a valanga su Warriors e Hawks : Questa notte di NBA è stata piuttosto avara di partite: soltanto tre. Le emozioni, però, non sono mancate, così come i numeri da associare a un altro giorno nelle arene della spettacolare lega professionistica americana. Volenti o nolenti, il piatto forte della notte è il match tra Golden State Warriors e Houston Rockets : l’assenza di Steph Curry, però, è troppo pesante per la franchigia allenata da Steve Kerr, che esce sconfitta per ...

Risultati Nba : Rockets asfaltano Warriors - Gallinari vince il derby col Beli : Risultati NBA, tre gare nella notte americana, tutte molto interessanti: impegnati Rockets , Spurs, Warriors , Clippers, Nuggets e Atlanta “Solo” tre gare nella notte NBA, ma di spessore date le squadre impegnate. Gli Houston Rockets hanno massacrato gli Warriors con un 107-86 che non lascia spazio a repliche. Sempre assente Curry, è tornato in campo Green il quale però ha mostrato il suo lato peggiore, mettendo a segno 0 punti ...

Nba - Gallinari : 'Bella vittoria con Golden State. Il gomito sta bene ma dobbiamo migliorare l'esecuzione' : vittoria di prestigio per gli L.A. Clippers di Danilo Gallinari contro i Golden State Warriors. Come successo sabato contro Milwaukee, ancora una volta i losangeleni sono riusciti a spuntarla dopo un ...

Nba 2019 - i risultati della notte (11 novembre) : i Clippers di Gallinari sorprendono i Bucks - gli Spurs di Belinelli battono i Rockets : notte di 10 partite in NBA, notte di belle prestazioni, di attese e di due tempi supplementari giocati in campi diversi. Andiamo a vedere cos’è successo in una giornata che ha molto da raccontare, per numerosi versi. Due incontri si sono giocati nella prima serata europea, equivalente al pomeriggio americano: i Toronto Raptors dispongono senza troppi problemi dei New York Knicks per 128-112, indovinando una grande parte centrale di gara e ...