NBA – Celtics | qualcosa non va | possibile uomo da sesto uomo per Gordon Hayward

Risultati NBA – Butler ko all’esordio con i Sixers - bene Celtics : LeBron fa volare i Lakers : Jimmy Butler ko all’esordio in maglia Sixers, vittoria per i Celtics sui Bulls, LeBron James fa 44 punti e i Lakers battono Portland Grande spettacolo nella notte NBA appena trascorsa con ben 11 match a fare compagnia a tutti i nottambuli appassionati della palla a spicchi americana. L’esordio di Jimmy Butler (14 punti in 32 minuti) in maglia Sixers, dopo l’addio polemico ai Timberwolves, non è dei migliori: Philadelphia crolla a Orlando ...

NBA – Kyrie Irving striglia i Celtics : “ci serve un veterano. Sconfitte? Se pensiamo già ai Playoff…” : Momento negativo nella stagione dei Boston Celtics: Kyrie Irving chiede l’arrivo di un veterano e chiede ai compagni di non perdere di vista la regular season pensando ai Playoff Inizio di stagione dolce-amaro per i Boston Celtics. La franchigia del Massachusetts ha raccolto fin qui 7 vittorie e 6 sconfitte, inanellando 3 ko di fila nelle ultime uscite. Sicuramente un bottino che fin qui non rispetta le previsioni di inizio stagione ...

NBA - cosa succede ai Boston Celtics? Irving : 'Non siamo forti come pensiamo' : Prima dell'inizio della stagione, era opinione abbastanza diffusa che i Boston Celtics fossero i favoriti assoluti per vincere la Eastern Conference. D'altronde, il ragionamento logico sembrava ...

NBA : Boston arriva con il fiato corto - i Jazz si prendono la rivincita contro i Celtics : Utah Jazz-Boston Celtics 123-115 In trasferta, in back-to-back, da Phoenix a Salt Lake City, dopo aver giocato e vinto una gara all'overtime in rimonta ed essere stati sotto di 22 punti. Be', le ...

Mercato NBA – Sette squadre interessate a Terry Rozier : i Celtics devono prendere una decisione : Dopo il mancato rinnovo di contratto, Terry Rozier è finito nel mirino di 3 franchigie NBA: i Boston Celtics devono valutare attentamente la situazione Nelle scorse settimane, Terry Rozier e i Boston Celtics non sono riusciti a trovare l’accordo per un rinnovo contrattuale. Troppa la differenza fra le richieste del giocatore, che pretende un contratto ben superiore ai 3 milioni a che percepisce quest’anno, e l’offerta dei ...

NBA - lite Irving-Murray : il tiro allo scadere non va giù ai Celtics [VIDEO] : Jamal Murray voleva fortemente mettere a segno oltre 50 punti nella gara contro Boston, un suo gesto però ha fatto infuriare Irving e non solo Jamal Murray ha fatto infuriare i Celtics. Boston nella notte ha perso contro una super Denver, franchigia che ha iniziato alla grande la stagione. Murray è stato il trascinatore dei Nuggets nella gara, con i suoi 48 punti messi a referto. Ebbene, la guardia voleva scollinare quota 50 e ...

Basket - NBA : Oladipo piega i Celtics - i Rockets ritrovano Harden : ROMA - Nella notte della Nba, arriva la seconda vittoria consecutiva per i Rockets che perdono Eric Gordon ma ritrovano James Harden, decisivo con 25 punti e 7 assist. Victor Oladipo, 24 punti, 12 ...

NBA 2019 : Joel Embiid trascina Phila e LeBron James i Lakers - Oladipo sconfigge i Celtics - ok gli Spurs con 14 di Belinelli : Si sono giocate otto partite in questa notte di NBA. Come al solito, lo spettacolo non è mancato, con alcune delle franchigie più quotate intente a recuperare terreno dopo un inizio non felicissimo. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli incontri. Primi a scendere in campo, nella partita programmata a orari europei (e non sarà l’ultima, di sabato), sono i Philadelphia 76ers e i Detroit Pistons. Gli uomini della Motor City vengono ...

NBA - Gallinari non basta ai Clippers. Crisi Rockets - ok Raptors e Celtics : ROMA - Nottata a dir poco amara per i Los Angeles Clippers di un immarcabile Danilo Gallinari, 27 punti di cui 23 siglati nella prima metà di gara,. Dopo aver chiuso il primo tempo a +13, 67-54,, ...

Risultati NBA – Primo successo Cavs! Ad Est è questione fra Celtics e Raptors : ok Blazers e Thunder : Prima vittoria in stagione per i Cleveland Cavaliers, successi ad Est per Celtics e Raptors. Ad Ovest bene Blazers e Thunder, mentre si fermano ancora i Rockets: ecco i Risultati delle partite della notte NBA Otto partite, verdetti sorprendenti e la solita, grande dose di spettacolo sui parquet di tutta l’America per una scoppiettante notte di basket NBA. Dopo l’addio di coach Tyronn Lue, i Cleveland Cavaliers trovano il Primo successo ...

NBA - gli Spurs fermano ancora LeBron. I Celtics stoppano i Pistons : ROMA - Neppure un LeBron James capace di segnare 35 punti - che gli hanno permesso di diventare il sesto miglior marcatore della storia NBA - e raccogliere 10 rimbalzi è bastato ai Los Angeles Lakers ...

Risultati NBA – Antetokounmpo guida i Bucks - Curry spegne i Suns : ko Celtics e Lakers : Successo per Bucks e Warriors, Celtics sconfitti al TD Garden dai Magic, ancora un ko per i Lakers: i Risultati NBA della notte Grande spettacolo sui parquet NBA nella notte italiana, con 9 incontri che hanno regalato emozioni forti e verdetti importanti, nonostante sia solo l’inizio della stagione. Un inizio nel quale i Los Angeles Lakers trovano la terza sconfitta in altrettante gare. I gialloviola si fermano all’overtime, sconfitti in ...

NBA 2019 - Gallinari scrive 26 per battere Oklahoma City - Jerebko salva Golden State - i Raptors battono i Celtics : Siamo solo alla quarta notte di NBA della stagione, e già non mancano gli argomenti di cui parlare: la supersfida a Est tra Toronto Raptors e Boston Celtics, l’ottima prestazione di Danilo Gallinari, il non facile successo dei Golden State Warriors. Partiamo proprio dai Campioni NBA, che hanno vissuto un finale tiratissimo per avere ragione degli Utah Jazz, capaci di piazzare un secondo quarto da 47 punti realizzati, ma non di trasformare ...

NBA - Celtics-Sixers – Terry ‘Scary’ Rozier : la stoppata su Embiid è da paura! [VIDEO] : Terry Rozier autore di una fantastica stoppata su Joel Embiid: il playmaker di Boston dà spettacolo all’esordio con un gesto atletico clamoroso La regular season è appena iniziata, ma le emozioni non sono di certo mancate. Con una gara come Celtics-Sixers ad aprire la stagione, come poteva essere altrimenti? Successo importante per Boston che liquida Philadelphia con un netto 105-87. Nonostante i tanti punti segnati, a rubare la ...