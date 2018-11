NBA | Carmelo Anthony | l' addio a Houston ora è ufficiale E spunta l' ipotesi Portorico

NBA – Comunicato ufficiale dei Rockets : Carmelo Anthony verso l’addio - si cerca l’accordo per la risoluzione : Gli Houston Rockets escono finalmente allo scoperto: la franchigia texana ha annunciato di essere in trattativa per la risoluzione del contratto La situazione era alquanto prevedibile, viste le numerose assenze ‘per malattia’ degli ultimi match. Mancava solo l’ufficialità che i Rockets hanno dato nelle ultime ore: tramite un Comunicato ufficiale, la franchigia texana ha annunciato di essere in trattativa per la ...

NBA – Tracy McGrady attacca Carmelo Anthony : “ritirati! Lascia perdere e vai oltre…” : Tracy McGrady rivolge un duro messaggio a Carmelo Anthony dopo la notizia del possibile taglio dagli Houston Rockets: T-Mac gli consiglia di ritirarsi La carriera di Carmelo Anthony ha preso una brutta piega. Le ultime stagioni passate ai Knicks non sono state certo esaltanti, così come il passaggio ad OKC che, dopo appena un anno, ha deciso di disfarsene senza pensarci due volte. Arrivato ai Rockets, ‘Melo’ ha provato a rimettersi in ...

NBA - Carmelo Anthony “tagliato”? E’ già partita la corsa per accaparrarselo : Carmelo Anthony e gli Houston Rockets sembrano essere ormai in rotta, le ultime voci parlano di un taglio imminente Tra Carmelo Anthony e gli Houston Rockets sembra non correre più buon sangue. Sembra infatti che l’ala americana sia in procinto d’essere tagliato dalla franchigia texana ed alcuni big dell’NBA si sono già mossi schierandosi al suo fianco nella querelle, forse anche con lo scopo di iniziare un corteggiamento ...

NBA – Rockets - è ancora ‘Melo-dramma’! Carmelo Anthony ancora fuori per ‘malattia’ : possibile taglio in arrivo : Carmelo Anthony sempre più lontano dagli Houston Rockets: l’ex OKC ancora fuori per ‘malessere generale’, ma rischierebbe di essere tagliato nelle prossime settimane Forse sarà alquanto inflazionata come frase ma… “Houston abbiamo un problema”. Il problema in casa Rockets ha un nome e un cognome: Carmelo Anthony. Dopo aver accettato, sicuramente non con il sorriso sulle labbra, il ruolo da sesto uomo, ...

NBA - Houston Rockets e Carmelo Anthony ai ferri corti : è già tempo di addio? : Ufficialmente la sua assenza dal gruppo era dovuta a una febbre non meglio specificata, ma in realtà la lontananza di Carmelo Anthony dal parquet nella sfida persa contro i San Antonio Spurs ha fatto ...

NBA – Le verità di Carmelo Anthony : “Knicks? La dirigenza scoraggiava i free agent ad arrivare a New York” : Carmelo Anthony prova a spiegare il motivo per il quale diversi free agent non hanno mai preso i Knicks in considerazione per il proprio futuro: secondo Melo il problema era il caos dirigenziale che si respirava a New York New York è una delle piazze più importanti del panorama NBA. Giocare al Madison Square Garden è uno dei sogni di ogni ragazzo che prende in mano per la prima volta una palla a spicchi con l’obiettivo di entrare a ...

NBA – Carmelo Anthony bacchetta i Rockets : “abbiamo difeso male - ecco cosa è andato storto” : Carmelo Anthony, alla prima (dalla panchina) con i Rockets, ha qualcosa da ridire sul sistema difensivo della squadra Accolto con un lungo applauso dal pubblico di Houston, Carmelo Anthony sembra essersi messo al servizio degli Houston Rockets, entrando per la prima volta in carriera dalla panchina, nell’esordio stagionale con la franchigia texana. Nonostante questo però, i Rockets sono andati in contro ad una sonora sconfitta, ...

NBA - Carmelo Anthony rinuncia a una tripla e si scusa con D'Antoni : 'Colpa mia' : A Houston, si sa, i tiri da due punti presi fuori dall'area vengono evitati come la peste. Negli ultimi sei anni i Rockets si sono sempre confermati come la squadra che tenta meno tiri dalla media ...