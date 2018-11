Nazionale | assist di Mancini alla Juve | Chiellini rientra prima Ma Allegri perde due

Nazionale - assist di Mancini alla Juve : Chiellini e Bonucci rientrano prima. Ma Allegri perde due pedine : La stagione calcistica entra nel vivo. Non solo per la Nazionale di Mancini , impegnata contro il Portogallo in Nations League per coltivare la speranza Final Four, ma soprattutto per i club in campo ...

Steve Kerr assistente di Popovich in Nazionale : sarà l’erede di coach Pop sulla panchina del Team USA : coach Popovich ha scelto gli assistenti del Team USA per la stagione 2019-2020: coach Pop ha selezionato Steve Kerr, Nate McMillan e Jay Wright Il Team USA non ha soltanto le più grandi stelle del basket mondiale fra le sue file, ma anche uno staff di tutto rispetto. A partire dalla panchina, sulla quale siede coach Gregg Popovich, veterano dei San Antonio Spurs. coach ‘Pop’ ha deciso di circondarsi di assistenti dal grande talento, ...