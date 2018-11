Nations League | risultati | classifiche e marcatori della quinta giornata

Ascolti TV | Giovedì 15 novembre 2018. L’Allieva domina (22.8%) - solito flop per la Nations League (10.4%). Pechino Express 7.5%. Scotti (19.2%-22.4%) batte Insinna (18.5%-22.3%) : L'Allieva Nella serata di ieri, Giovedì 15 novembre 2018, su Rai1 la quarta puntata de L’Allieva ha conquistato 5.200.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale 5 l’incontro di Nations League Croazia-Spagna ha raccolto davanti al video 2.592.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 la semifinale Pechino Express ha interessato 1.568.000 spettatori pari al 7.5% di share (ultimo segmento della durata di 12 minuti: ...

Nations League - Germania retrocessa : 23.13 La Germania retrocede dalla Lega A alla B della neonata Nations League. Per 'declassare' i tedeschi è stato decisivo il successo dell'Olanda 2-0 sulla Francia nella quinta partita del gruppo 1. Con questo risultato, la classifica vede sempre i transalpini in testa con 7 punti, seguiti dagli oranje a 6, tedeschi a 1. Con l'ultima partita, Germania-Olanda lunedì prossimo, la squadra di Loew non può matematicamente evitare la B.

Risultati Nations League / Classifica aggiornata e diretta gol live score : sorpresa orange! - IlSussidiario.net : Risultati Nations League: la diretta gol live score delle partite e Classifica aggiornata nella quinta giornata del torneo, oggi 16 novembre 2018.

Nations League – L’Olanda batte la Francia : che beffa per la Germania! La squadra di Loew matematicamente retrocessa : L’Olanda trionfa sulla Francia e manda matematicamente la Germania in Lega B Continua lo spettacolo della Nations League: in attesa della sfida di domani tra Italia e Portogallo, tante le sfide che sono andate in scena oggi. La più importante tra tutte, sicuramente è quella tra Olanda e Francia, che ha visto la squadra olandese trionfare clamorosamente. I gol di Wijnaldum e Depay (su rigore), hanno mandato al tappeto i campioni del ...

Risultati Nations League : colpo Danimarca - Slovacchia superba [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Nations League - i risultati di oggi : Olanda-Francia 2-0 - la Germania retrocede in Serie B! Danimarca promossa : La Germania precipita nella Serie B della Nations League! Questa è la grande notizia della serata per quanto riguarda la neonata competizione organizzata dalla UEFA: l’Olanda ha infatti sconfitto la Francia per 2-0 grazie al gol di Wijnaldum al 44′ e al rigore trasformato da Depay al 95′, costringendo così i Campioni del Mondo 2014 alla retrocessione. Un durissimo colpo per la compagine teutonica che tra tre giorni tornerà in ...

Nations League - De Barr nella storia : è di Gibilterra il goleador più giovane della competizione : In pochi - forse nessuno - avrebbero mai pensato di poter accostare Gibilterra alla parola 'record'. Soprattutto parlando di calcio, sport in cui gli iberici sono entrati a livello professionistico da pochissimo tempo. E invece, durante la quinta giornata di Nations League , è successo per davvero. A stabilire un nuovo primato non ...

RISULTATI Nations League / Classifica aggiornata e diretta gol live score : gare all'intervallo - IlSussidiario.net : RISULTATI NATIONS LEAGUE: la diretta gol live score delle partite e Classifica aggiornata nella quinta giornata del torneo, oggi 16 novembre 2018.

Risultati Nations League / Classifica aggiornata e diretta gol live score : in campo - si gioca! - IlSussidiario.net : Risultati Nations League: la diretta gol live score delle partite e Classifica aggiornata nella quinta giornata del torneo, oggi 16 novembre 2018.

Nations League - Mancini lancia Immobile : "Ha molte chance di giocare" : Per la decisiva sfida di Nations League contro il Portogallo , Roberto Mancini rilancia Immobile. "Ha molte chance di partire dall'inizio - ha annunciato il ct - Gioca nel club in una maniera diversa, ...

Nazionale - Alessio Romagnoli out : contrattura muscolare che gli costa la Nations League. E il Milan trema : La lista degli infortunati a casa Milan si allunga. Da ultimo a raggiungere l'infermiera di Milanello potrebbe essere il capitano e il difensore rossonero Alessio Romagnoli . Il numero 13 avrebbe ...

Nations League : Olanda Francia - formazioni ufficiali e risultato in diretta live : 19:40 16 nov Dopo aver vinto con la Germania, l'Olanda vuole dare un segnale forte nel confronto con i Campioni del mondo 19:39 16 nov La Germania, inguaiata, non ha ancora vinto: 1 pareggio e 2 ...

Nations League : Italia Portogallo - Mancini e Chiellini in conferenza stampa LIVE : LIVE 19:46 16 nov Per Chiellini: ti senti insostituibile in questa nazionale? Assolutamente no, ognuno mette a disposizione il proprio bagaglio. C'è sempre tanto entusiasmo da parte di tutti, per noi ...

Nations League - il big match Svizzera-Belgio in diretta su Eleven Sports : Le due formazioni si contenderanno la vetta del raggruppamento nell'ultima gara valida per la fase a gironi della UEFA Nations League. L'articolo Nations League, il big match Svizzera-Belgio in diretta su Eleven Sports è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.