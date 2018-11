Napoli-Salerno | esplosione in galleria | cinque persone ferite

Blastingnews

Esplosione in galleria sui binari della linea ferroviaria Napoli-Salerno, cinque operai feriti

(Di venerdì 16 novembre 2018) NellaSanta Lucia, presso la tratta, questa notte è divampato un grave incendio. Erano circa le 2.35 quando le fiamme si sono innescate nel corso di alcune manutenzioni programmate. La linea ferroviaria interessata è la, più precisamente nel tratto che va da Nocera Inferiore al capoluogo salernitano. Al momento la circolazione dei treni è stata sospesa. La causa dell'A quanto pare l'incendio sarebbe stato innescato dall'di una bombola, mentre erano in atto i lavori di manutenzione, approfittando della sospensione della circolazione notturna. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del posto per placare le fiamme. Il rogo ha interessato un mezzo della ditta Salcef che lavora per conto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). Purtroppo 5 operai sono rimasti feriti nell'incidente ed a quanto è emerso, uno sarebbe ...