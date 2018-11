Napoli | nessuna discussione | il biglietto sui mezzi pubblici si deve pagare

Napoli - le pagelle di CM : Allan - Koulibaly e Callejon fanno i marziani. Nessuna insufficienza : Koulibaly 8.5: al 27' dimostra di essere, semplicemente, il miglior centrale del mondo. Uno contro uno ferma Mbappé lanciato con una pulizia nel contrasto assoluta. Scivola e poi imposta. Incredibile.

Ancelotti : "Nessuna paura a essere l'anti-Juve : questo è un Napoli che mi dà emozione" : Azzurri in campo venerdì sera contro l'Empoli per l'anticipo della 11esima giornata: "Turnover? Non penso al Psg"

Napoli - Ancelotti in conferenza stampa : "Noi l'anti-Juve? Nessuna paura" : "Noi l'anti-Juve? Non la sento come responsabilità. Lotteremo fino alla fine, l'obbiettivo è molto chiaro". Ancelotti non si nasconde e, con il solito aplomb, lancia il guanto di sfida ai bianconeri. "...

Psg-Napoli - Ancelotti : “Nessuna squadra è imbattibile”/ Ultime notizie Champions League : “Non sarà decisiva” : Psg-Napoli, Ancelotti prepara supersfida: "nessuna squadra è imbattibile". Ultime notizie pre-gara, "non sarà una partita decisiva". Le mosse anti-Paris Saint Germain(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:44:00 GMT)

Tubercolosi - muore dottoressa a Napoli : nessuna emergenza : Il caso di Tubercolosi che ha portato al decesso di una dottoressa dell'Ospedale San Paolo di Napoli "dimostra il fatto che...

Napoli - 41 scosse nel cratere del Vesuvio : 'Ma nessuna anomalia - è la normale attività del vulcano' : Uno sciame sismico di ben 41 piccoli eventi terremoti dalle ore 16.04 alle ore 23.44 si è verificato ieri nell'area craterica del Vesuvio. A comunicarlo è stato l'Osservatorio Vesuviano che ha ...

Napoli - Milik smentisce : “Rapina? Nessuna pistola puntata in testa” : Milik- Un brutto episodio accaduto poche settimane fa al termine del match tra Napoli e Liverpool. Milik, come noto, è stato derubato del suo orologio alle porte di Napoli durante il suo ritorno a casa dopo la sfida del San Paolo terminata 1-0 in favore dei partenopei. Milik, intervistato su youtube da Szczensy e dal […] L'articolo Napoli, Milik smentisce: “Rapina? Nessuna pistola puntata in testa” proviene da Serie A News ...