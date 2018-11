Napoli | nel carcere di Poggioreale ci sarà un centro prescrittore per le terapie

Rifiuti a Napoli - Salvini invade ancora il «campo» di Di Maio e nel governo cresce la tensione : PER SAPERNE DI PIU': Un mondo senza plastica? Una filiera da riprogettare da zero in un'ottica circolare

Rifiuti a Napoli - Salvini invade ancora il «campo» di Di Maio e nel governo cresce la tensione : Dopo Roma è un nuovo sconfinamento del leghista in un territorio tradizionalmente “bandiera” dei Cinque Stelle. Nuovamente a rischio la tenuta della maggioranza mentre entra nel vivo il confronto sulla legge di Bilancio...

Inceneritori - scintille nel governo. Fico : mai a Napoli. Salvini : chi dice no provoca i roghi : Il tema è di quelli che bruciano. I due vicepremier trovano un nuovo terreno di scontro e questa volta sono i rifiuti in Campania e la Terra dei fuochi, temi cari, anche per appartenenza territoriale, ...

“Storie segrete della storia di Napoli” : nel libro di Marco Perillo tutti i misteri di Napoli : "Storie segrete della storia di Napoli" il volume di Marco Perillo edito con Newton Compton Editori raccoglie e sviluppa una per una le curiosità, i rituali segreti, i misteri irrisolti, le leggende che hanno dato forma alla città partenopea. Per poterne conoscere i misteri, al di là delle apparenze.Continua a leggere

Napoli - nuova allerta ai Campi Flegrei : 'Nell'attività del vulcano c'è una ciclicità' : Nel ben noto territorio dei Campi Flegrei, la grande zona che si trova a ovest di Napoli, giunge una nuova allerta sul vulcano presente nell'area. Secondo quanto è emerso da una ricerca di una delle più prestigiose università di Singapore, alla quale hanno partecipato anche i due italiani Gianfilippo De Astis dell'Ingv e Sivlio Mollo dell'università La Sapienza di Roma, il supervulcano si sta ricaricando. Secondo quanto riferisce anche il ...

Rogo nella galleria ferroviaria Napoli-Salerno : Cinque feriti, di cui uno grave, nell' incendio scoppiato nella galleria Santa Lucia della linea ferroviaria Napoli-Salerno nella notte di ieri 15 novembre 2018. Secondo le prime indicazioni l'...

Incendio nella galleria ferroviaria Napoli-Salerno : feriti 5 operai : Un Incendio è scoppiato nella notte nella galleria Santa Lucia della linea ferroviaria Napoli–Salerno, nel tratto che va da Nocera Inferiore e il capoluogo salernitano: lo rende noto l’ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato. Cinque operai sono rimasti feriti. Il rogo sarebbe stato innescato dall’esplosione di una bombola, mentre erano in corso lavori di manutenzione. La circolazione dei treni è stata sospesa. L'articolo ...

Rogo nella galleria Santa Lucia della linea ferroviaria Napoli-Salerno - feriti cinque operai : Un incendio nella galleria Santa Lucia, sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno, è divampato alle 2.35 di questa notte, nell'ambito di interventi di manutenzione programmati durante la sospensione della circolazione ferroviaria. Secondo quanto riferisce Rfi, la causa del Rogo "sarebbe da attribuire all'esplosione di una bombola, utilizzata per le attività manutentive, che ha coinvolto un mezzo d'opera della ditta Salcef che opera ...

Napoli - la nuova stazione Duomo della metro aprirà nel 2019 : 'Sarà la più bella al mondo' : Ben presto, Napoli potrebbe ospitare la stazione della metropolitana più bella del mondo. È quanto dichiarato al "Corriere del Mezzogiorno" da Massimiliano Fuksas e Doriana Mandrelli, la coppia di architetti che sta lavorando al progetto da qualche anno. La stazione Duomo della Linea 1 della metropolitana di Napoli dovrebbe aprire i battenti nel 2019: farà da anello di congiunzione tra le fermate Università e Municipio, andando così ad ...

Doppia stesa nel centro di Napoli : ora è tornato l'incubo della faida : L'esplosione di numerosi colpi di pistola, come per una 'stesa', è stata segnalata nella notte alla polizia a Napoli. Il fatto verso le 2,30 in vico Giganti. Sul posto si sono recate le Volanti dell'...

Napoli - notte di fuoco a Forcella : quattro colpi di pistola - un'altra stesa nel cuore della città : quattro colpi di pistola sono stati segnalati questa notte a Forcella, tra via Costa e via Santa Sofia. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che ha rinvenuto un bossolo in via Santa Sofia. Il ...

'Chiamami Iris' : donne - sentimenti e Napoli nel romanzo di Vincenza Alfano : Probabilmente c'è del vissuto in quest'opera che denota una conoscenza radicale per Napoli e per il mondo della scrittura, due mondi da affontare evitando gli stereotipi. E la docente e scrittrice ...

Napoli - l'infortunio di Meret è un mistero : potrebbe rientrare nel 2019 : Il suo è diventato un vero e proprio caso. Di Alex Meret non si hanno notizie certe da tempo. Dopo quattro mesi dall'infortunio patito al braccio sinistro, con la frattura dell'ulna, del giovane ...

Higuain - rabbia e sospetti contro la Juve : poco tutelato come nel Napoli : LA RICOSTRUZIONE - Persone vicine al fuoriclasse argentino raccontano la sua frustrazione per il penalty sbagliato, si evince dalla ricostruzione fatta dalla Gazzetta dello sport. Ma allo stesso ...