Napoli | l' oro in panchina con Ancelotti | chi entra è protagonista

L'Oro di Napoli : tutte le tappe da non perdere per un viaggio che non dimenticherete : La pizza più famosa del mondo, un lungomare tirato a lucido, il golfo come un abbraccio e l'energia del Vesuvio ad alimentare la vivacità "dell'ultimo popolo" (Beuce dixit). Attrazioni senza tempo impreziosite da un'offerta culturale da metropoli internazionale e dal sempre più determinante richiamo dell'ospitalità d'autore con indirizzi come Palazzo Caracciolo nel cuore del centro storico che si estendono fino a Le ...

Napoli - dall’allora magistrato Raffaele Cantone all’ex presidente della Campania Caldoro : tutti i “nemici” di Lucio Varriale : Il ‘metodo Varriale’ esiste ancora. A distanza di quasi venti anni dai volantini disseminati a Napoli per calunniare il giovane pm Raffaele Cantone che indagava sulla compagnia assicurativa Themis e sui miliardi di lire dirottati su conti a lui riconducibili, hanno di nuovo arrestato l’avvocato Lucio Varriale. Stavolta nella qualità di editore di fatto di Julie Italia Tv, e le circostanze non si discostano molto da quelle di allora. La Procura ...

Napoli - Mertens-Ruiz intesa social. Ancelotti ha una panchina d'oro : 'Quanto mi vuoi bene per l'assist che ti ho fatto?'. La domanda di Dries Mertens è rivolta a Fabian Ruiz e corredata sui social da una foto spiritosa con i due cheek-to-cheek. Può sorridere il Napoli ...

La rimonta sotto al nubifragio. Gioia Napoli - steso anche il Genoa : tre punti d'oro per Ancelotti : Una rimonta clamorosa sotto la pioggia. Non basta una rete di Kouamè al Genoa per battere il Napoli, corsaro a Marassi grazie alle reti di Fabian e un'autorete di Biraschi, in una partita stata ...

Genoa-Napoli - 1-2 - pagelle / Carlo e la mossa del cavallo : entra Ruiz e trasforma la pioggia in oro : OSPINA. Quest’anno gli avversari del Napule trasformano in gol le uniche occasioni che riescono ad avere. L’amico Genoa non si sottrae a questa malefica ciorta (per noi). Un tiro, anzi una capocciata e una rete. Tapino Ospina che poi deve stare solo attento a non mandare il pallone in qualche pantano della piscina di Marassi – 6 Da segnalare, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, l’anticipo sull’azione velocissima e improvvisa di Piatek – 6 ...

Fernando Alonso correrà la 500 Miglia di IndiaNapolis nel 2019 con la McLaren : lo spagnolo vuole la Tripla Corona : Nessuna sorpresa all’orizzonte sul fronte Fernando Alonso. Lo spagnolo, impegnato nel penultimo weekend del Mondiale 2018 di Formula Uno in Brasile, correrà l’anno prossimo la 500 Miglia di Indianapolis con la McLaren. Il team inglese ha infatti annunciato che disputerà la celebre corsa americana con l’iberico alla guida, per soddisfare l’obiettivo di Fernando di far sua la “Tripla Corona“: il riconoscimento ...

Alonso sarà presente alla prossima 500 Miglia di IndiaNapolis : 'Punto alla Tripla Corona' : Per Alonso si tratterà della seconda partecipazione in assoluto alla gara più veloce al mondo, dopo l'esordio avvenuto nel 2017 in cui la rottura del motore Honda sulla sua McLaren -Andretti avvenuta ...

Live Genoa-Napoli 0-0 Palo clamoroso di Insigne : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...

Corruzione - arrestato alto dirigente dell'ispettorato del lavoro di Napoli : Un alto dirigente ministeriale dell'ispettorato Interregionale del lavoro di Napoli, Renato Pingue, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, con l'accusa di Corruzione ...

Napoli - Ancelotti : 'Il lavoro di Sarri è stato di fondamentale importanza' : 'Il terreno non era solo ben arato, c'era già un'erba rigogliosa: il lavoro che ha fatto Sarri è stato di fondamentale importanza'. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti , in una ...

Napoli - Ancelotti “ringrazia” Sarri : “il suo lavoro è stato fondamentale” : Napoli, Ancelotti ha reso i dovuti meriti a Maurizio Sarri, il quale gli ha lasciato una squadra d’alto livello nelle mani “Il terreno non era solo ben arato, c’era già un’erba rigogliosa: il lavoro che ha fatto Sarri è stato di fondamentale importanza“. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, in una intervista che andrà in onda alle 15.00 su Dazn di Diletta Leotta, parlando del suo predecessore ...