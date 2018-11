Napoli | la protesta della Giostra | ' Dema ci ha autorizzato | il Comune vuole cacciarci'

Striscioni e carta igienica dedicati a Salvini : la protesta dei centri sociali a Napoli : 'Mai con Salvini ' e ' Napoli non si lega' sono gli slogan della protesta organizzata dai centri sociali contro la presenza del ministro dell'Interno, Matteo Salvini , in visita nel capoluogo campano. ...

Matteo Salvini a Napoli promette ordine. La protesta dei centri sociali : È il giorno di Matteo Salvini in visita a Napoli. "Al di là delle belle parole mi impegno entro la fine e dell'anno a portare cento uomini delle forze dell'ordine a Napoli per controllare via per via, palazzo per palazzo". Ha detto il ministro dell'Interno al termine dell'incontro con il parroco del Rione Vasto a Napoli. "Nel quartiere del Vasto - ha aggiunto Salvini - siamo già scesi da mille a seicento immigrati, ...