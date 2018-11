Napoli | concorso senza vincitori | 13mila iscritti e posti vuoti

Concorso per tecnici di laboratorio a Napoli e per infermiere a Pescara e Foggia : Nei giorni scorsi abbiamo parlato della pubblicazione dei concorsi inerenti alla professione di OSS e assistente sanitario, ma nel frattempo giungono notizie su altri bandi e avvisi pubblici in campo sanitario che riguardano la professione di tecnico di laboratorio biomedico e infermiere. I suddetti avvisi e bandi pubblici verranno espletati, presso l'ASL Napoli 2 Nord (tecnico di laboratorio), presso l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara (per ...

Napoli - studenti non hanno fondi per la finale del concorso di robotica al Mit : tutti si mobilitano - ma è una bufala : Sembrava una storia a lieto fine quella dei tre giovani studenti di Napoli che avevano lanciato una raccolta fondi per poter partecipare alla finale del concorso “Zero Robotics“, organizzato dal Mit e dalla Nasa, e invece si è rivelata una bufala. Almeno in parte. In loro sostegno si erano mobilitati in moltissimi, dal mondo della politica a quello degli industriali italiani, pagando per loro il viaggio a Boston. Sì perché, come ...

Napoli - tre studenti in finale al concorso di robotica del Mit. Tg3 - Di Maio e Casellati propongono di pagare il viaggio : Sembrava un sogno irrealizzabile, invece oggi la ‘missione’ al Massachusetts Institute of Technology di tre giovani geni della robotica napoletani potrà diventare realtà. In molti – da Elisabetta Casellati a Luigi Di Maio, fino al Tg3 – si sono detti disponibili a finanziare il viaggio a Boston di Mauro D’Alò, Davide Di Pierro e Luigi Picarella, studenti all’Istituto tecnico industriale Augusto Righi di Napoli ...

Napoli - tre geni della robotica in finale a un concorso Usa : gara di solidarietà per pagare il viaggio : La scuola non ha fondi, i tre studenti: "Non è facile per istituti del Mezzogiorno competere con grandi colossi economici nella ricerca aerospaziale senza strutture adeguate e senza nemmeno soldi per andare a Boston"

Tre studenti di Napoli arrivano in finale di un concorso in America. Ma la scuola non ha i soldi per il viaggio : Trecento scuole da tutto il mondo, una competizione organizzata dal Mit e dalla Nasa, tre ragazzi napoletani determinati, e nemmeno maggiorenni, vincenti. Ma la scuola, l'istituto tecnico industriale "Augusto Righi", non ha fondi sufficienti per partire in America dove giocarsi le fasi finali dell'High school tournament "Zero robotics". I tre ragazzi sono Davide Di Pierro, Luigi Picarella e Mauro D'alò che insieme ai docenti Salvatore Pelella e ...

Napoli - il concorso per infermieri al Cardarelli era truccato : soldi per le risposte : Al giorno d'oggi riuscire a trovare un posto di lavoro a tempo indeterminato sembra sempre più un miraggio e, proprio per questa ragione, i casi in cui la gente prova ad approfittare di qualche favore nel corso di un concorso pubblico [VIDEO]continuano ad emergere inevitabilmente. L'ultimo episodio si è registrato al noto ospedale Cardarelli di Napoli, dove le prove per infermieri venivano truccate in cambio di denaro. I soggetti interessati ...

Concorsopoli militare - 15mila euro per una divisa : 15 arresti a Napoli : Blitz della polizia tributaria della finanza, al termine delle indagini condotte sui concorsi per l'accesso nei ranghi di esercito e di altri corpi militari. Un ufficiale in cella e quindici soggetti, ...

