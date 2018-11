Napoli | avrebbe molestato un bambino delle elementari | arrestato un bidello

Blastingnews

(Di venerdì 16 novembre 2018) Succede a Qualiano, un piccolo comune in provincia di, dove un collaboratore scolastico di circa 63 anni ha abusato di un. Secondo le dichiarazioni della madre della vittima, le molestie si sarebbero consumate all'interno dei bagni dell'istituto scolastico più di una volta. I carabinieri della compagnia di Qualiano, in Campania, si sono prontamente mobilitati per intercettare l'uomo e mettergli le manette ai polsi ed avviare una procedura di custodia cautelare con l'accusa di violenza sessuale su minore. Ad avere permesso ai militari di effettuare le opportune indagini sarebbero stati i racconti dettagliati che la piccola vittima rivelava alla madre al ritorno dalla scuola. Una situazione che nessunomai potuto immaginare all'interno di un contesto scolastico e, soprattutto, da uno dei bidelli della struttura. Quanto avvenuto all'interno dei bagni ...