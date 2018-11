Musica contro le mafie | record di artisti iscritti al concorso Assegnati i premi

“Cinque giorni di Musica contro le mafie” - a Levante il premio speciale : L'evento a Cosenza dall’11 al 15 dicembre. 350 artisti in gara. Tra gli ospiti Selvaggia Lucarelli, Erica Mou, Cristina...

Nasce l'Orchestra dei Braccianti : 'Musica contro il caporalato' : Con un concerto che si è tenuto a Cerignola, in provincia di Foggia, l'associazione "Terra! Onlus", ha presentato la prima Orchestra dei Braccianti contro il caporalato. "l'Orchestra Nasce per ...

Premio Musica contro le mafie : Levante ritirerà il premio speciale : La 9^ edizione del premio Musica contro le mafie ha terminato la fase delle iscrizioni, battendo ogni suo precedente record: 350 artisti. E il risultato è sorprendente, perché indica un accresciuto interesse o bisogno da parte degli artisti verso la composizione di canzoni impegnate. Dall’analisi dei concorrenti, si evincono le seguenti informazioni: il 76% ha presentato opere inedite; il 50% ha meno di 35 anni; il 32% proviene dal Nord Italia, ...

AESVI e Massimo Guarini : l'ex ministro Calenda contro i videogiochi? Nessuno si sognerebbe mai di fare la stessa affermazione per film - Musica o libri. Perché allora per i videogiochi? : "Sarà (una posizione) forte ma io considero i giochi elettronici una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento. In casa mia non entrano". Queste alcune delle parole con cui l'ex ministro Carlo Calenda ha dato il via a una discussione che non è di certo passata inosservata in rete e che ha attirato non poche critiche.Affidarsi a Twitter, un social network non particolarmente indicato per argomentare a pieno ...

Pharrell Williams contro Trump 'Giù le mani dalla mia Musica' : Pharrel Williams non ha gradito l'uso della sua musica ai raduni politici di Donald Trump e, attraverso il suo legale, ha intimato al presidente Usa di non suonare più le sue canzoni agli eventi ...

Musica e ricerca insieme contro il cancro per il concerto di charity al Bellini di Catania : Sono tra fra gli artisti più amati di Catania e dintorni; due generazioni di cantautori e band che dagli anni

Videocittà : non mancare all’incontro “Musica e immagine - dalla nascita del rock’n’roll ai videoclip” : Sabato 27 ottobre all'ex Dogana a Roma The post Videocittà: non mancare all’incontro “Musica e immagine, dalla nascita del rock’n’roll ai videoclip” appeared first on News Mtv Italia.

Spotify arriva su Wear OS - da oggi la Musica si controlla dal polso : Spotify, la più famosa applicazione di streaming musicale, arriva anche su Wear OS con un’app dedicata, proprio come sugli smartwatch Gear e Galaxy Watch di Samsung con Tizen OS. L’applicazione di Spotify per il sistema leggi di più...

“Leone sordo per non ascoltare la tua Musica” : Fedez sbotta contro la battuta di ‘Striscia La Notizia’ sul figlio [VIDEO] : Fedez inviperito per la battuta su Leone e la sua sordità: l’intervento del rapper su Instagram commenta la scelta “Striscia La Notizia” Una battuta sicuramente di pessimo gusto quella che ha interessato Fedez e di conseguenza anche Leone. Dopo l’intervento all’orecchio del piccolo figlio di Chiara Ferragni e del rapper, i follower più cattivi e meno sensibili si sono accaniti sulla musica del cantante ...

La Musica per ricostruire Una pianista a fin di bene contro le ferite del sisma : 'Mi trovavo a Teramo per insegnare a una masterclass. Non dimenticherò mai la notte di quel 24 agosto. Io e altri siamo stati evacuati per alcuni giorni. Non posso dimenticare la sensazione che ho ...

Spotify contro Apple Music : quale dei due è il miglior servizio di Musica in streaming? : Cliccate sull’app, scegliete la lista di canzoni che preferite ascoltare in un preciso momento e riproducete la vostra Musica preferita, ovunque siate. È quello che offrono i numerosi servizi di streaming Musicale, ossia quei servizi che vi permettono di ascoltare Musica senza necessariamente scaricarla sul telefono, sul tablet o sul computer occupando spazio di memoria, e che mettono disposizione milioni di brani fra cui scegliere. Una ...

Qualunque - Musica e social contro Panico : ANSA, - BOLOGNA, 7 OTT - Usare la musica per provare a raccontare un'esperienza dolorosa come quella degli attacchi di Panico e delle crisi di ansia. Ma anche per provare a mettere insieme le ...

Inter - Spalletti : 'La Musica della Champions bisogna sentirla anche contro la Spal' : MILANO - 'Non abbiamo ancora espresso il nostro massimo e queste vittorie non ci devono far accomodare, anche se ottenute in una competizione unica come la Champions League'. Lo ha detto il tecnico ...

Venezia - protesta del comitato No Grandi Navi : fumogeni - petardi e uovo contro la Msc Musica : Un “abbordaggio” con fumogeni, qualche petardo e uova è stato compiuto dalle barche dei “No Grandi Navi” nel canale della Giudecca, a Venezia. A essere presa di mira, per qualche centinaio di metri, è stata la “Msc musica“, uscita dal terminal passeggeri del porto verso la Bocca di porto del Lido. Le piccole imbarcazioni si sono affiancate al grande scafo, controllate dalla polizia L'articolo Venezia, protesta ...