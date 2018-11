MSI annuncia l' esclusivo bundle Choose your Fate e diverse altre promozioni

eurogamer

(Di venerdì 16 novembre 2018) Grazie a una partnership tra MSI e Ubisoft, coloro che acquisteranno un Gaming Monitor Optix o una scheda madre MSI Z390 / X470 tra quelle selezionate per l'iniziativa, avranno diritto a scaricare gratuitamente una copia di Assassin's Creed Odyssey. Questo nuovova ad affiancarsi ainiziative promozionali natalizie già attive su numerosi prodotti firmati MSI, tra cui differenti modelli gaming PC completi.Le due compagnie uniscono le forze per offrire le migliori esperienze di gioco con le più avanzate gaming motherboard e con i monitor da gioco curvi.Grazie a questa nuova iniziativa promozionale, che terminerà il 31 Dicembre 2018, coloro che acquisteranno una motherboard MSI Z390/X470, o un gaming monitor Optix tra i modelli selezionati per la promozione, potranno ottenere gratuitamente un'edizione digitale standard di Assassin's Creed Odyssey.Read more…