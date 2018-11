Motomondiale 2019 | la lista provvisoria dei piloti

Motomondiale : Romano Fenati torna correre nel 2019. Il pilota ascolano ripartirà dal Mondiale Moto3 : Nonostante tutto l’amore per le moto è rimasto intatto. Romano Fenati, dopo aver provato “l’inferno” in conseguenza del fattaccio del GP di San Marino 2018 della Moto2 nel corso del quale il centauro ascolano tirò la leva del freno anteriore a Stefano Manzi, avrà una seconda occasione. Fenati ripartirà dal Mondiale 2019 della Moto3 con lo stessa squadra che inizialmente lo aveva licenziato, ovvero il Team Snipers, per il ...

Moto3 - Il team di Max Biaggi debutterà nel Motomondiale nel 2019 : Di seguito il breve comunicato rilasciato dal team: 'Il MAX Racing team debutta nel Campionato del mondo Moto3 2019. Al terzo anno di attività sportiva , CIV 2017 e CEV 2018 , si prepara il debutto ...

Motomondiale : i team iscritti al campionato 2019 : Durante i GP al Red Bull Ring e a Silverstone il comitato di selezione ha stilato una prima lista, provvisoria quindi, dei team che parteciperanno al campionato del Mondo MotoGP 2019. Il 20 settembre è stato la data limite per confermare i piloti e le moto e depositare all’IRTA i nomi dei futuri partecipanti alle […] L'articolo Motomondiale: i team iscritti al campionato 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Motomondiale : Enea Bastianini correrà in Moto2 nel 2019 con l’Italtrans Racing Team. Siglato un accordo biennale : Enea Bastianini sarà un nuovo pilota dell’Italtrans Racing Team, nel Mondiale 2019 di Moto2, ed affiancherà Andrea Locatelli nel prossimo campionato. La notizia era stata già ufficializzata nel corso del GP di Misano e oggi, come riporta Sky Sport, sono arrivate anche le prime dichiarazioni entusiastiche del pilota romagnolo che si è detto molto contento per questo cambiamento e la prossima avventura. l capotecnico del team, Giovanni ...

Motomondiale 2019 - Sky VR46 punta su Bulega e Vietti / I due rookie pronti a conquistare la MotoGp : Sky VR46 ha deciso di puntare sui rookie Bulega e Vietti per il Motomondiale 2019. Il primo dal 2019 affiancherà Marini in Moto2, mentre il secondo sarà con Foggia in Moto3.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:42:00 GMT)

Motomondiale 2019 - lo Sky Racing Team VR46 si presenta : Marini e Bulega in Moto2 - novità Celestino Vietti Ramus in Moto3 : Tra novità e conferme è stata resa nota quest’oggi la line-up dello Sky Racing Team VR46 in vista dei Mondiali 2019 di Moto2 e di Moto3. Con la partenza di Francesco “Pecco” Bagnaia, che l’anno prossimo correrà con la Ducati del Team Pramac, il posto del centauro piemontese sarà preso da Nicòlo Bulega che affiancherà Luca Marini, fratellino di Valentino Rossi. “Dopo tre stagioni in Moto3, sono pronto ad ...