MotoGp – Vinales sorridente sul bagnato di Valencia | “ecco perchè sono contento”

MotoGp - pubblicate la entry list provvisorie per il Mondiale 2019 : grossa novità per quanto riguarda Viñales : E’ stata resa nota la lista dei piloti che prenderanno parte al Mondiale 2018 di MotoGp, c’è una novità per quanto riguarda Maverick Viñales Sono state rese note nella mattinata di oggi le entry list provvisorie delle tre classi in vista del 2019, FIM e DORNA hanno pubblicato gli elenchi che non dovrebbero subire variazioni. AFP/LaPresse Nessuna novità particolare per quanto riguarda i piloti, mentre ci sono da notare ...

MotoGp – Vinales non si pone limiti : “a Valencia possiamo provarci sia con l’asciutto che sul bagnato” : Maverick Vinales commenta il Gp di Malesia e parla in vista dell’ultimo appuntamento di stagione del campionato mondiale di MotoGp a Valencia Il diciannovesimo ed ultimo round del Motomondiale domenica scenderà in pista sul circuito di Valencia. In vista di questo importante capitolo conclusivo i piloti sono chiamati nel giovedì pre-gara a tirare i bilanci delle loro intense stagioni. Dopo il quarto posto nel Gp di Malesia, Maverick ...

MotoGp GP Valencia. Rossi : "Pista difficile per noi - ma siamo migliorati". Vinales : "Terzo posto mondiale è l'obiettivo" : Il successo del mondiale 2013 gli permise di laurearsi campione del mondo della Moto3. "Arrivo a Valencia con un mood molto positivo. Dopo gli ultimi tre round in Asia e Oceania, ho passato del tempo ...

MotoGp – Vinales lancia la sfida a Valentino Rossi : “ecco il mio obiettivo per Valencia” : Maverick Vinales pronto a dare il 100% nell’ultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: lo spagnolo della Yamaha sfida Valentino Rossi per il terzo posto Mondiale E’ tutto pronto per l’ultimo round della stagione 2018 di MotoGp. Marquez non vede l’ora di festeggiare davanti al suo pubblico, dopo le celebrazioni nella sua Cervera, mentre in casa Yamaha ci sarà un’appassionante sfida tra Rossi e Vinales ...

MotoGp Rossi-Viñales : Valencia decide la sfida interna : Il sipario stagionale di Valencia decreterà il miglior pilota Yamaha dell'anno, visto che Rossi e Viñales arrivano all'appuntamento conclusivo del mondiale separati di soli 2 punti, a favore del ...

MotoGp – Vinales e la scelta del motore - lo spagnolo sicuro : “non ripeterò lo stesso errore” : Maverick Vinales e i lavori ai test invernali: lo spagnolo della Yamaha non ha intenzione di commettere gli stessi errori dello scorso anno Sta per terminare la stagione 2018 di MotoGp, dopo il trittico asiatico i piloti sono rientrati a casa, pronti a godersi una settimana di relax prima dell’ultimo round di Valencia. La Yamaha sembra essersi un po’ ‘ripresa’ dopo un periodo davvero complicato, ma il team di Iwata ...

MotoGp - Viñales : «Non avevo un ritmo da podio» : ROMA - È scattato dall'undicesima posizione, ma anche se fosse partito da più davanti, difficilmente avrebbe potuto ambire al podio. Maverick Viñales ha commentato con lucidità il quarto posto ...

MotoGp - Viñales e la super gara di Rossi : “immaginavo che Valentino potesse lottare per vincere” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo il Gp della Malesia, soffermandosi sulla propria prestazione e su quella di Valentino Rossi Una rimonta esaltante, capace di portarlo dall’undicesimo posto in griglia fino ai piedi del podio. Maverick Viñales chiude quarto il Gp della Malesia, un risultato positivo che gli permette di giocarsi all’ultima gara di Valencia la terza piazza del Mondiale piloti, vista la caduta di Valentino ...

MotoGp – La pioggia si abbatte su Sepang - lo scherzo di Viñales a Valentino Rossi : la scenetta divertente [VIDEO] : Valentino Rossi passeggia sotto la pioggia di Sepang con l’ombrello, Viñales passa di lì e gli tira un divertente scherzetto La giornata di qualifiche del penultimo round del campionato mondiale di MotoGp sul circuito di Sepang è stata condizionata dalla pioggia. Un temporale si è abbattuto sulla pista del Gp di Malesia ritardando il Q2. Mentre la burrasca era in atto, Valentino Rossi e Maverick Viñales si aggiravano per il paddock, ...

MotoGp – La pioggia beffa Viñales in qualifica a Sepang : “non è stata la caduta a condizionarmi - ma il bagnato” : Maverick Viñales commenta le qualifiche sul circuito di Sepang, in Malesia lo spagnolo deluso dalla sua prestazione in Q2 Al contrario del suo compagno di squadra, Maverick Viñales delude nelle qualifiche del Gp di Malesia. Dopo un weekend dominato nelle diverse prove libere sul circuito di Sepang, lo spagnolo rimedia solo un undicesimo posto alla fine della sessione di qualifica. Il pilota della Yamaha, in difficoltà sul bagnato, ha ...

MotoGp - piove a dirotto a Sepang : Vinales prova a… far bagnare Valentino Rossi [VIDEO] : Vinales e quel simpatico gesto sotto la pioggia di corsa nel paddock di Sepang nei confronti del compagno di squadra Valentino Rossi La pioggia non lascia sereni i piloti a Sepang: i commissari gara sono stati costretti a sventolare la bandiera rossa pochi minuti prima delle qualifiche di MotoGp del Gp della Malesia, slittate di oltre un’ora. Anche nella giornata di ieri i campioni delle due ruote hanno avuto a che fare con la ...

MotoGp – Vinales ‘difende’ i commissari di pista dopo la caduta nelle Fp4 a Sepang : “bandiere? Non le ho viste - ma…” : Maverick Vinales, le bandiere non viste nelle Fp4 del Gp della Malesia e il rischio di non disputare le qualifiche a Sepang Bandiera rossa a Sepang: le qualifiche di MotoGp del Gp della Malesia non sono ancora iniziate a causa delle complicate condizioni del circuito, bagnato dall’incessante pioggia che ha sorpreso i piloti durante la quarta ed ultima sessione di prove libere. AFP/LaPresse Un brutto spavento per Vinales, che non ha ...

MotoGp - Sepang : Viñales e Marquez avanti nelle prove finali : Sepang - Maverick Viñales va forte in FP3, Marquez domina le FP4 sotto la pioggia. Botta e risposta tra i piloti Yamaha e Honda nella mattinata di Sepang. Nella terza sessione di prove è stato ...

MotoGp – Terminate le Fp3 del Gp della Malesia : Vinales davanti a tutti a Sepang - Rossi più lontano [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti nelle Fp3 del Gp della Malesia: Dovizioso lavora solo sul passo gara, Valentino Rossi cerca il feeling perfetto Sono andate in scena nella notte italiana le Fp3 del Gp della Malesia: sulla pista di Sepang, reduce dalla splendida vittoria in Australia, è stato Maverick Vinales, con la sua M1, il pilota più veloce. Alle spalle dello spagnolo della Yamaha un ottimo Mac Marquez, seguito da Jack Miller e Dani ...