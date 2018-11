MotoGp | Valentino Rossi positivo ma con l’incognita FP3 | “ho bisogno di restare tra i

MotoGp – Valentino Rossi “se la prende” con la pioggia - al box Yamaha ridono di lui [VIDEO] : Valentino Rossi stanco della pioggia a Valencia, lo sguardo al cielo e le braccia allargate del Dottore dicono tutto: i meccanici ed i tecnici Yamaha ridono di fronte a lui! Durante le Fp2 di MotoGp la pioggia ha flagellato il circuito di Ricardo Tormo, impedendo ai piloti un tranquillo proseguo delle seconde prove libere del Gp di Valencia. Chi pare essersela presa più di tutte per le brutte condizioni meteo è stato Valentino Rossi, che ...

MotoGp - GP Valencia 2018 : prove libere 2. Danilo Petrucci vola sul bagnato davanti a Marc Marquez e Valentino Rossi : Se la FP1 è stata pesantemente condizionata dalla pioggia, anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Valencia 2018 della MotoGP non è risultata da meno. Pronti, via, e dopo appena 8 minuti la direzione gara, come accaduto in mattinata, si è vista costretta ad esporre la bandiera rossa per la situazione del tracciato spagnolo. Le precipitazioni, costanti e pesanti, rendono l’asfalto impossibile da affrontare, e una ...

MotoGp – Che spavento per Valentino Rossi in pista a Valencia : il Dottore perde il controllo della M1 sul bagnato [VIDEO] : Che rischio per Valentino Rossi: il Dottore salvo per un pelo sul bagnato durante le Fp2 del Gp di Valencia Sono in corso le Fp2 del Gp di Valencia: l’ultimo weekend di gara è iniziato caratterizzato dal maltempo e dalla pioggia, che da ieri scende incessante sul circuito Ricardo Tormo. Sessioni di prove libere dunque bagnate a Valencia, con i piloti a caccia dell’assetto migliore per stare davanti ai propri rivali tra rischi e ...

MotoGp – Valentino Rossi in dolce compagnia : la fidanzata Francesca Sofia Novello con lui a Valencia : Valentino Rossi si trova a Valencia in occasione dell’ultimo round del campionato mondiale di MotoGp: il pilota della Yamaha non è solo, con lui c’è la fidanzata Francesca Sofia Novello Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono insieme a Valencia, dove il pilota della Yamaha dovrà disputare domenica l’ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. La bellissima 25enne, dopo essersi goduta una vacanza alle ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sfida Dovizioso-Marquez sull’acqua - Valentino Rossi ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Dopo una mattinata caratterizzata dalla forte pioggia con tanto di bandiera rossa esposta, i piloti torneranno in pista cercando di ottimizzare la messa a punto delle proprio moto e cercando di capire i segreti del circuito in determinate condizioni, ma bisognerà sempre fare i conti col maltempo che non dovrebbe dare tregua ...

MotoGp Valencia - Valentino Rossi ci riprova 'La Yamaha migliora' : Per niente facile, il passaggio dalla Yamaha alla Ducati, ma quando abbiamo trovato la strada ci siamo sentiti fortissimi: i padroni del mondo. Ho dato un contributo importante all'evoluzione di ...

Valentino Rossi - GP Valencia MotoGp 2018 : “Importante verificare se anche qui saremo veloci” : Giorno di conferenza stampa a Valencia (Spagna), sede dell’ultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Un weekend che non avrà una gran valenza riguardo al campionato visto che il titolo è stato già vinto dallo spagnolo Marc Marquez. Tuttavia questa gara sarà importante per dare l’occasione a chi non si è ancora imposto di ambire al “successo di tappa”. E’ il caso di Valentino Rossi, reduce dalla grande delusione di ...

MotoGp - Valentino Rossi e quel retroscena su Pedrosa : “prima che debuttasse in classe regina - mi spaventava…” : Il pilota della Yamaha ha parlato in conferenza stampa del Gp di Valencia, soffermandosi anche sulla pRossima stagione Ultimo appuntamento della stagione di MotoGp, cala il sipario sul Mondiale 2018, dominato da Marc Marquez e dalla Honda. Prima di ripartire di slancio con i primi test del 2019 in programma martedì, c’è il Gp di Aragon da rispettare, una gara che molti piloti puntano a vincere per chiudere in bellezza un anno lungo e ...

MotoGp - GP Valencia 2018 : Marc Marquez obiettivo Tripla Corona - Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : si attendono risposte : Ultimo weekend della stagione per i centauri del Motomondiale 2018. I giudizi sono stati emessi nella loro quasi totalità: Marc Marquez e la Honda campioni del mondo in MotoGP. Quasi perché un altro titolo deve essere assegnato, ovvero quei dei singoli team, e in questo senso la squadra di Marquez ha concrete possibilità per centrare il bersaglio grosso avendo 39 punti sulla Yamaha Factory Racing. E così, Marc, laureatosi per la settima volta in ...

MotoGp – Vinales lancia la sfida a Valentino Rossi : “ecco il mio obiettivo per Valencia” : Maverick Vinales pronto a dare il 100% nell’ultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: lo spagnolo della Yamaha sfida Valentino Rossi per il terzo posto Mondiale E’ tutto pronto per l’ultimo round della stagione 2018 di MotoGp. Marquez non vede l’ora di festeggiare davanti al suo pubblico, dopo le celebrazioni nella sua Cervera, mentre in casa Yamaha ci sarà un’appassionante sfida tra Rossi e Vinales ...

Valentino Rossi - GP Valencia MotoGp 2018 : “La Yamaha va forte. Cercheremo di chiudere al meglio la stagione” : Nel pRossimo weekend calerà il sipario sul Mondiale 2018 di MotoGP. A Valencia, sede dell’ultimo round dell’annata, ci si andrà quasi a cuor leggero perché Marc Marquez e la Honda hanno già conquistato i loro titoli iridati (piloti e costruttori). L’ultimo nodo da sciogliere riguarda la graduatoria dei singoli team ma anche in questo casa la squadra di Marc ha un notevole vantaggio e potrà verosimilmente firmare il suo ...

MotoGp – Valentino Rossi motivato per il Gp di Valencia : “vorremmo finire la stagione con un buon risultato” : Le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Valencia: il Dottore carico e motivato in vista dell’ultimo round della stagione 2018 di MotoGp E’ tutto pronto per l’ultimo round della stagione 2018 di MotoGp. Marquez non vede l’ora di festeggiare davanti al suo pubblico, dopo le celebrazioni nella sua Cervera, mentre in casa Yamaha ci sarà un’appassionante sfida tra Rossi e Vinales per il terzo posto ...

MotoGp – Galbusera svela l’asso nella manica della Yamaha : “Valentino? Ecco l’unico modo per essere forti” : Silvano Galbusera, capotecnico di Valentino Rossi, tra miglioramenti e cambi importanti: le parole sul futuro della M1 Sta per concludersi la stagione 2018 di MotoGp. Marc Marquez è certo del titolo Mondiale già dal Gp del Giappone, mentre dopo la caduta nello scorso Gp, in Malesia, di Valentino Rossi, Andrea Dovizioso è certo di essere anche quest’anno vice campione del mondo. LaPresse/Alessandro La Rocca Adesso, a Valencia, ...

MotoGp - i precedenti di Valentino Rossi nel GP della Comunitat Valenciana : Il Motomondiale si appresta a vivere l’ultimo appuntamento della stagione, che si disputa come di consueto a Valencia sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Valentino Rossi si presenta all’ultimo weekend stagionale dopo la grande delusione di Sepang, in cui ha condotto la gara in modo magistrale sin dalla prima curva del primo giro per poi scivolare a 4 giri dalla fine regalando il successo di tappa a Marc Marquez. Il Dottore non ...