MotoGp – Una fan ruba un bacio a Valentino Rossi a Valencia | il VIDEO diventa virale

MotoGp 2019 - Maverick Vinales avrà il numero 12 : 'Da piccolo mi portava fortuna - andavo forte' : E' stato diramato l'elenco dei piloti iscritti al Motomondiale del prossimo anno : Maverick Vinales non cambia scuderia, farà ancora coppia in Yamaha con Valentino Rossi, ma la novità riguarda il ...

MotoGp – Petrucci soddisfatto dopo le Fp2 di Valencia : “sembra una pista da cross e io mi trovo a mio agio” : Le parole di Danilo Petrucci dopo le Fp2 del Gp di Valencia: il ternano del Team Pramac davanti a tutti sul circuito Ricardo Tormo E’ Danilo Petrucci il più veloce delle Fp2 del Gp di Valencia: su un circuito ancora bagnato per la pioggia che da ieri non sembra placarsi sul circuito Ricardo Tormo, il ternano del Team Pramac ha segnato il miglior tempo, lasciandosi alle spalle Marquez e Rossi. AFP/LaPresse Fiducioso e soddisfatto, ...

Marc Marquez - GP Valencia MotoGp 2018 : “Chiudo una stagione quasi perfetta - da 9.5 in pagella” : Marc Marquez ha toccato numerosi argomenti nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Valencia 2018 della MotoGP, l’ultimo della stagione. Lo spagnolo ha parlato del suo campionato appena concluso, di cosa si aspetta dal futuro, sin dai test di martedì e mercoledì, senza dimenticare una menzione per l’addio di Dani Pedrosa e un “benvenuto” a Jorge Lorenzo. Il ...

MotoGp - Aprilia Gresini a Valencia con una livrea completamente rossa : È invece una battaglia sulla quale tutta la comunità del Motomondiale e degli appassionati di motociclismo, in ogni angolo del mondo, può contribuire a tenere alta l'attenzione, per lottare tutti ...

MotoGp – A Valencia l’ultima gara di Pedrosa : “sarà una gara speciale” : Le sensazioni di Dani Pedrosa alla vigilia del Gp di Valencia, l’ultima gara della sua carriera E’ tutto pronto per l’ultimo appassionante round della stagione 2018 di MotoGp: i piloti si sfideranno domenica per il Gp di Valencia, che chiuderà definitivamente il Mondiale di quest’anno. Marc Marquez ha già ampiamente festeggiato la conquista del suo settimo titolo Mondiale, mentre Dovizioso, dopo la caduta di Rossi ...

MotoGp – Quando i festeggiamenti diventano una questione di politica : Marquez dice no al balcone del Comune : Marc Marquez e la festa di Cervera: Quando le celebrazioni diventano una questione di… politica Marc Marquez ha festeggiato qualche giorno fa a Cervera il suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina. Alla vigilia dell’ultima gara della stagione 2018, in programma domenica a Valencia, lo spagnolo della Honda ha celebrato la sua vittoria con amici e parenti nella sua città. AFP/LaPresse Alla vigilia della grande ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Abbiamo una buona base in vista del 2019. Perdere da Marquez è diverso che perdere da Lorenzo” : Il Mondiale di MotoGP 2018 sta andando ormai in archivio. Nel prossimo weekend si terrà l’ultimo atto, a Valencia (Spagna), e ormai i giochi sono chiusi su tutti i fronti, visti i successi dell’iberico Marc Marquez e della Honda nella graduatoria riservata ai piloti e ai costruttori. Va da sé che l’interesse sia su quel che accadrà l’anno venturo, già pensando ai test che saranno immediatamente successivi alla corsa ...

MotoGp – Urla disperate ed un boato pazzesco : la reazione alla caduta di Valentino Rossi dei fan in tribuna in Malesia [VIDEO] : La reazione dei tifosi del Dottore in tribuna dopo la caduta di Valentino Rossi al Gp della Malesia Dopo una gara impeccabile, dominata fin dal primo giro, Valentino Rossi ha detto addio ad ogni speranza di vittoria al Gp della Malesia a quattro giri dal termine della corsa, a causa di un’amarissima caduta. Una scivolata che ha lasciato delusi tantissimi tifosi del Dottore ed è proprio la loro reazione in tribuna che sta facendo il ...

MotoGp Honda - Pedrosa : «È stata una buona gara» : ... ha fatto una buona gara oggi, si merita in pieno questa corona' , ha detto poi congratulandosi con il connazionale Jorge Martin, Del Conca Gresini Moto3, che si è laureato campione del mondo. Le ...

MotoGp - Guido Meda : 'Una giornata pazzesca' : La giornata pazzesca è quella di Pecco Bagnaia campione del mondo della Moto2, il primo titolo mondiale dell'era Sky, chiudendo terzo nella gara della prima vittoria mondiale di Luca Marini che di ...

MotoGp - Aleix Espargaro deluso dopo il Gp della Malesia : “una delle gare più impegnative della mia carriera” : Il pilota dell’Aprilia ha commentato il Gp della Malesia, concluso all’undicesimo posto dopo essere transitato sul traguardo 17° dopo il primo giro Le sessione preparatorie alla gara di oggi avevano candidato Aleix Espargaró ad un piazzamento in top-10, risultato sfuggitogli di un soffio a causa di una partenza non perfetta. Il pilota spagnolo ha infatti dovuto recuperare posizioni dopo essere transitato diciassettesimo al ...

MotoGp – Caduta per Michele Pirro a Sepang : “davvero un peccato finire così una gara - mi dispiace per il team” : Le parole di Michele Pirro dopo la Caduta al Gp della Malesia: il pugliese della Ducati costretto al ritiro dopo lo scivolone a Sepang Andrea Dovizioso e la Ducati hanno matematicamente conquistato il secondo posto nella classifica piloti e costruttori 2018 grazie al sesto posto ottenuto oggi dal pilota italiano nel GP della Malesia a Sepang. Andrea, che scattava dalla seconda fila, in gara non ha trovato il ritmo giusto per lottare con il ...

MotoGp – Marquez fortunato - Rins esaltato e Zarco… conservativo : le parole dei top-3 nel parco chiuso di Sepang : Il pilota spagnolo sfrutta la caduta di Valentino Rossi e vince il Gp della Malesia, completano il podio Alex Rins e Johann Zarco Marc Marquez vince il Gp della Malesia, lo fa grazie alla caduta di Valentino Rossi arrivata a pochi giri dalla fine, una scivolata che permette allo spagnolo di tagliare in solitudine il traguardo di Sepang. AFP/LaPresse Nonostante la partenza in sesta posizione, il rider della Honda salta senza problemi i suoi ...

MotoGp Malesia - Valentino Rossi rovina tutto con una caduta nel finale : Marquez vince in solitaria ma per il Dottore sono tante le recriminazioni [FOTO] : 1/39 AFP/LaPresse ...