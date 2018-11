MotoGp – Sensazioni negative per Dovizioso nelle Fp2 di Valencia | “non c’è feeling con la

MotoGp Malesia - Rossi : "Siamo veloci - sensazioni positive" : Lorenzo poco fiducioso sulle possibilità di correre: "Giornata difficile, sarà dura...decideremo sabato mattina"

MotoGp - Zarco e quelle tremende sensazioni dopo l’incidente : “per un attimo ho pensato che…” : Il pilota francese ha parlato di quanto accaduto con Marquez nel corso del Gp d’Australia, analizzando l’incidente che ha messo fine alla gara sua e dello spagnolo Un incidente spettacolare e pericoloso, conclusosi fortunatamente senza conseguenze. Marc Marquez e Johann Zarco se la sono vista brutta, quando la Yamaha Tech3 ha incrociato la traiettoria con la Honda, decollando e sfiorando lo spagnolo che è riuscito a rimanere in ...

MotoGp - Zarco svela : “nel secondo run ho avuto paura. Sensazioni per la gara? Ce la giochiamo per il podio” : Ottima terza posizione per il pilota francese dopo le Qualifiche del Gp d’Australia, un risultato che sarebbe potuto essere migliore con altre condizioni meteo Settima prima fila in stagione per Johann Zarco, il pilota francese partirà in terza posizione sulla griglia di partenza del Gp d’Australia grazie all’ottima prestazione fornita in Qualifica. AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE Un risultato da incorniciare per il ...

MotoGp - Vinales fiducioso : “non ho spinto al massimo per via della pioggia - il passo mi dà buone sensazioni” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo le qualifiche del Gp d’Australia, sottolineando di non essere riuscito a dare il meglio per via delle condizioni atmosferiche Ottimo secondo posto per Maverick Vinales al termine delle Qualifiche del Gp d’Australia, il pilota spagnolo non riesce ad impensierire Marc Marquez, molto più veloce con condizioni meteo miste. AFP/LaPresse Lo spagnolo comunque appare alquanto fiducioso in vista della ...

MotoGp - Marquez fiducioso : “non ho spinto al massimo per via della pioggia - il passo mi dà buone sensazioni” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo le qualifiche del Gp d’Australia, sottolineando di non essere riuscito a dare il meglio per via delle condizioni atmosferiche Marc Marquez conquista la quinta pole position consecutiva sul circuito di Phillip Island, lo spagnolo campione del mondo lascia solo le briciole ai suoi avversari, rifilando tre decimi a Maverick Viñales. AFP/LaPresse Un gap davvero importante, che sottolinea la grande ...

MotoGp - Gp Giappone Day 1 : Meregalli - Yamaha - - 'Sensazioni Buriram confermate' [Video] : Queste le parole di Massimo Meragalli , Team Manager della Yamaha, , intervistato da Sky Sport MotoGP: 'Dopo il primo run è stato provato un link diverso sulla moto di Valentino Rossi. La pista era ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : “Voglio correre - venerdì dovrò capire le mie sensazioni sulla moto” : Jorge Lorenzo ha parlato alla vigilia del GP del Giappone del Motomondiale e, come riportato dall’ANSA, ha affermato di voler correre sul circuito nipponico. A Motegi infatti l’iberico ha vinto in tre occasioni e, dopo aver saltato per infortunio il GP della Thailandia, ora vuole rifarsi. Il pilota infatti ha spiegato: “Sono già passati alcuni giorni da quando ho lasciato Buriram senza poter gareggiare e, anche se ora mi sento ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non vede l’ora di tornare in pista : “sto meglio - ma devo capire le mie sensazioni sulla moto” : Jorge Lorenzo vuole correre a tutti i costi in Giappone: il maiorchino della Ducati pronto a tornare in sella alla sua DesmosediciGp a Motegi nonostante l’infortunio Dopo il GP della Thailandia, disputato due domeniche fa a Buriram e che ha visto Dovizioso tagliare il traguardo in seconda posizione, il Ducati Team arriva a Motegi per il Gran Premio del Giappone, quartultimo appuntamento del Mondiale MotoGp 2018 e seconda tappa ...

MotoGp - brutte sensazioni per Jorge Lorenzo : in forte dubbio la sua presenza al Gp di Thailandia : Il piede del maiorchino non si è ancora sgonfiato, aumentano dunque i dubbi sulla sua presenza al prossimo Gp di Thailandia Non arrivano sensazioni positive sul fronte Jorge Lorenzo per la Ducati, lo spagnolo infatti avverte ancora molto dolore dopo la caduta arrivata alla prima curva del Gp di Aragon che gli ha procurato la lussazione dell’alluce del piede destro ed una microfrattura al secondo dito dello stesso ...

MotoGp – Il warm up di Aragon sorride alla Yamaha - Meregalli spiega : “ecco lavoro e sensazioni di Vale e Maverick” : La Yamaha ritrova il sorriso nel warm up del Gp di Aragon: Meregalli spiega il lavoro svolto ai box e le sensazioni di Rossi e Vinales Mattinata positiva per la Yamaha ad Aragon: il warm up del 14° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp ha fatto ritrovare un po’ di sorriso, con Valentino Rossi che ha chiuso la sessione col quinto tempo e Vinales col decimo. lavoro soddisfacente ai box del team di Iwata: “non dirò mai cosa ...

MotoGp – Sensazioni positive per Dovizioso ad Aragon : “partiti subito bene - ma dobbiamo lavorare” : Le Sensazioni di Andrea Dovizioso dopo la prima sessione di prove libere del Gp di Aragon: le parole del ducatista Prima sessione di prove libere positiva per Andrea Dovizioso ad Aragon: il ducatista ha chiuso le FP1 in testa alla classifica dei tempi, seguito dalle 3 Ducati di Petrucci, Miller e Lorenzo. Sensazioni dunque più che positive per il forlivese che rimane però con i piedi per terra: “Sensazioni molto buone, come il test, ...

MotoGp – Valentino Rossi motivato nonostante tutto : “Aragon? Ecco le mie sensazioni” : Le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Aragon: il Dottore non perde fiducia ed ottimismo E’ tutto pronto per il 14° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. I campioni delle 2 ruote, dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di San Marino, si spostano in Spagna, per il Gp di Aragon. Dopo una gara deludente davanti al pubblico italiano, la Yamaha cercherà ancora una volta di ottenere quei risultati positivi che ...

MotoGp – Dovizioso in testa nelle Fp2 - ma il venerdì di prove a Misano non soddisfa Andrea : “sensazioni per nulla buone” : Dovizioso soddisfatto a metà al termine della prima giornata di prove libere sul circuito di San Marino: le parole del forlivese della Ducati Andrea Dovizioso è l’uomo di giornata a Misano: il ducatista ha chiuso in testa alla classifica entrambe le sessioni di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Nonostante i risultati però il campione forlivese non è del tutto soddisfatto del suo venerdì di prove a causa ...