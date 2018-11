MotoGp | pubblicate la entry list provvisorie per il Mondiale 2019 | grossa novità per

sportfair

(Di venerdì 16 novembre 2018) E’ stata resa nota laa dei piloti che prenderanno parte al2018 di, c’è unaper quanto riguarda Maverick Viñales Sono state rese note nella mattinata di oggi ledelle tre classi in vista del, FIM e DORNA hanno pubblicato gli elenchi che non dovrebbero subire variazioni. AFP/LaPresse Nessunaparticolare per quanto riguarda i piloti, mentre ci sono da notare particolari cambiamenti circa la numerazione. Maverick Viñales infatti abbandonerà il 25 dopo quattro stagioni, optando per il 12 che coincide con la sua data di nascita: “mi fa piacere tornare al 12, quando ero piccolo lo portavo e vedremo se mi porterà fortuna“. Per ciò che concerne i rookies, Fabio Quartararo sceglierà il 20 per la sua Yamaha Petronas, mentre Joan Mir avrà il 36. Per Bagnaia ci sarà invece il 63, continuando la progressione ...