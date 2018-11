MotoGp – Pedrosa festeggiato ai box | il team Honda lancia in aria Dani | c’è anche il papà

Pedrosa tra le MotoGp Legend : Nel giovedì di Valencia, suo ultimo GP prima del ritiro annunciato a metà stagione, Dani Pedrosa entra a far parte delle MotoGP Legend. Pedrosa è stato uno tra i piloti più noti e amati del motociclismo. La sua carriera ha abbracciato l’arco di quasi vent’anni, con 57 vittorie e tre campionati del mondo: uno in […] L'articolo Pedrosa tra le MotoGP Legend sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

Valencia - Dani Pedrosa ai saluti : è già leggenda della MotoGp : Sono contento di aver dato il via ad una nuova generazione di piloti e aver dato il mio supporto per la crescita di questo mondo". Il ricordo "Il momento più bello è sicuramente il primo titolo vinto ...

MotoGp - splendido riconoscimento per Pedrosa a Valencia : ufficiale il suo ingresso nella Hall of Fame [FOTO] : Il pilota spagnolo chiuderà domenica la sua avventura in MotoGp, per questo motivo gli è stato riconosciuto l’ingresso nella Hall of Fame del motociclismo Diciotto anni, tre titoli mondiali e 54 vittorie conquistate. Numeri impressionanti quelli di Dani Pedrosa, che domenica appenderà il fatidico casco al chiodo per diventare collaudatore della KTM. Lo spagnolo non parteciperà più a nessuna gara, dunque il Gp di Aragon di domenica ...

MotoGp – Dai ‘segreti’ su Pedrosa alla nuova avventura con Lorenzo - Marquez sincero : “penso solo alla gara! Dani sembra timido - ma…” : Le parole di Marc Marquez nella conferenza stampa del Gp di Valencia: lo spagnolo della Honda pronto e motivato per l’ultima gara dell’anno E’ tutto pronto al circuito di Ricardo Tormo per l’ultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: il Gp della Valencia è alle porte e si prospetta tanto spettacolo in pista. Marc Marquez festeggerà davanti al pubblico spagnolo il suo settimo titolo Mondiale, mentre in casa ...

MotoGp - Valentino Rossi e quel retroscena su Pedrosa : “prima che debuttasse in classe regina - mi spaventava…” : Il pilota della Yamaha ha parlato in conferenza stampa del Gp di Valencia, soffermandosi anche sulla pRossima stagione Ultimo appuntamento della stagione di MotoGp, cala il sipario sul Mondiale 2018, dominato da Marc Marquez e dalla Honda. Prima di ripartire di slancio con i primi test del 2019 in programma martedì, c’è il Gp di Aragon da rispettare, una gara che molti piloti puntano a vincere per chiudere in bellezza un anno lungo e ...

MotoGp - GP Valencia 2018. Marquez : "Vogliamo la Tripla Corona". Pedrosa - ultima gara e Hall of Fame : Quest'anno, a differenza del 2017 potrà correre liberamente, essendosi già laureato campione del mondo per la settima volta. Non può però permettersi di abbassare la guardia, dato che Repsol HRC ...

MotoGp – A Valencia l’ultima gara di Pedrosa : “sarà una gara speciale” : Le sensazioni di Dani Pedrosa alla vigilia del Gp di Valencia, l’ultima gara della sua carriera E’ tutto pronto per l’ultimo appassionante round della stagione 2018 di MotoGp: i piloti si sfideranno domenica per il Gp di Valencia, che chiuderà definitivamente il Mondiale di quest’anno. Marc Marquez ha già ampiamente festeggiato la conquista del suo settimo titolo Mondiale, mentre Dovizioso, dopo la caduta di Rossi ...

MotoGp Honda - Pedrosa : «Meglio del solito» : ... ha fatto una buona gara oggi, si merita in pieno questa corona' , ha detto poi congratulandosi con il connazionale Jorge Martin, Del Conca Gresini Moto3, che si è laureato campione del mondo. Le ...

MotoGp - Pedrosa rispolvera i ricordi : “in carriera ho sempre combattuto - adesso vado alla Ktm per…” : Il pilota spagnolo ha parlato della propria carriera, rispolverando tutti i ricordi positivi e negativi che hanno caratterizzato i suoi anni nel Motomondiale Trentatré anni, di cui diciotto trascorsi nel Motomondiale a sgomitare al fianco dei migliori piloti del mondo. Per Dani Pedrosa è il momento di dire basta, dopo aver ottenuto un titolo in 125 e due in 250, oltre alle 54 vittorie che impreziosiscono la carriera dello spagnolo. / AFP ...

Sembrava strano che Dani Pedrosa appendesse definitivamente il casco al chiodo al termine delle ultime gare con la Repsol Honda e infatti dalla prossima stagione vestirà i colori Red Bull KTM Factory Racing diventando parte del test team. Pedrosa lavorerà spalla a spalla con Mika Kallio in sella alla RC16 per due stagioni a partire dal 2019.