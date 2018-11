MotoGp | Marquez vola basso | “l’obiettivo è salire sul podio | Yamaha e Ducati molto

MotoGp – Pedrosa festeggiato ai box : il team Honda lancia in aria Dani - c’è anche il papà di Marquez! [VIDEO] : Dani Pedrosa festeggiato dal suo team prima della sua ultima gara da pilota professionista, lo spagnolo issato in aria dai meccanici e tecnici Honda tra cui spunta anche il papà di Marc Marquez Per Dani Pedrosa questo weekend, all’insegna del campionato di MotoGp, è speciale. Per lo spagnolo il Gp di Valencia rappresenta la sua ultima gara da pilota professionista. Il pilota della Honda ha annunciato ad inizio stagione il suo ritiro ...

MotoGp Valencia - Petrucci davanti a Marquez-Rossi nelle Libere 2 : Danilo Petrucci è il pilota più veloce nella seconda sessione di Libere del GP della Comunità Valenciana, ultima tappa del motomondiale. Il ternano del team Pramac ha girato in 1'41''318 sotto una ...

MotoGp - GP Valencia 2018 : prove libere 2. Danilo Petrucci vola sul bagnato davanti a Marc Marquez e Valentino Rossi : Se la FP1 è stata pesantemente condizionata dalla pioggia, anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Valencia 2018 della MotoGP non è risultata da meno. Pronti, via, e dopo appena 8 minuti la direzione gara, come accaduto in mattinata, si è vista costretta ad esporre la bandiera rossa per la situazione del tracciato spagnolo. Le precipitazioni, costanti e pesanti, rendono l’asfalto impossibile da affrontare, e una ...

MotoGp - Valencia prime libere sotto la pioggia - Marquez il più veloce : Valencia - pioggia protagonista a Valencia dove domenica si corre l'ultimo gran premio della stagione. Il campione del mondo Marc Marquez, Honda, è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere condizionate dal maltempo tanto che le prove sono state sospese per circa 30 minuti. Alle spalle di Marquez, 1:39.

MotoGp - GP Valencia. Marc Marquez 'Level 7' : il videogioco è anche nel cruscotto : anche lo slogan richiama il mondo videoludico: "Level 7" , per ricordare i sette Mondiali vinti dallo fenomeno di Cervera. L'idea deve essere piaciuta tanto alla Honda, al punto da inserire a ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sfida Dovizioso-Marquez sull’acqua - Valentino Rossi ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Dopo una mattinata caratterizzata dalla forte pioggia con tanto di bandiera rossa esposta, i piloti torneranno in pista cercando di ottimizzare la messa a punto delle proprio moto e cercando di capire i segreti del circuito in determinate condizioni, ma bisognerà sempre fare i conti col maltempo che non dovrebbe dare tregua ...

MotoGp Valencia - Marquez vola sul bagnato nelle Libere 1 : Marc Marquez è il pilota più veloce nella prima sessione di Libere del GP della Comunità Valenciana, ultima tappa del motomondiale 2018. Il campione del mondo ha dominato sul bagnato, girando in 1'39''767 e tenendosi alle spalle tre Ducati: quelle del team Pramac di Miller , + 0''106, e Petrucci , + 0''140, e quella ufficiale di Dovizioso , + 0''412,. ...

MotoGp - GP Valencia 2018 : prove libere 1. Dominano pioggia e Marc Marquez - Petrucci e Dovizioso sono vicini - Rossi 12° : Domina la pioggia nella prima sessione di prove libere del GP di Valencia 2018 della MotoGP. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo le precipitazioni, già notevoli, diventano battenti, tanto da costringere la direzione gara a piazzare la bandiera rossa dopo soli otto minuti. I piloti, infatti, fanno enorme fatica a tenere in pista le proprie moto, con diversi punti quasi allagati e le gomme Rain che non riescono a garantire un livello minimo ...

MotoGp – La futura convivenza in Honda con Marquez non preoccupa Lorenzo : “ecco cosa potrebbe succedere se ci saranno frizioni in pista” : Jorge Lorenzo pronto per la sua nuova avventura in Honda: il maiorchino non si preoccupa di eventuali problemi di convivenza col futuro compagno di squadra Marc Marquez E’ iniziato l’ultimo weekend di gara della stagione 2018 di MotoGp: nonostante un po’ di attesa a causa dell’incessante pioggia che ha colpito il circuito Ricardo Tormo, i piloti sono in pista per la prima sessione di prove libere del Gp di ...

Bautista saluta la MotoGP: "Sarà strano lasciare questo mondo, ma sono fortunato ad avere davanti a me la sfida con Ducati in Superbike. Sono stato molto fortunato a poter avere una così ...

MotoGp – Dai ‘segreti’ su Pedrosa alla nuova avventura con Lorenzo - Marquez sincero : “penso solo alla gara! Dani sembra timido - ma…” : Le parole di Marc Marquez nella conferenza stampa del Gp di Valencia: lo spagnolo della Honda pronto e motivato per l’ultima gara dell’anno E’ tutto pronto al circuito di Ricardo Tormo per l’ultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: il Gp della Valencia è alle porte e si prospetta tanto spettacolo in pista. Marc Marquez festeggerà davanti al pubblico spagnolo il suo settimo titolo Mondiale, mentre in casa ...