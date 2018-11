MotoGp – Jorge Lorenzo preoccupato per il polso dopo le Fp2 a Valencia | “fa più male di

Jorge Lorenzo - GP Valencia MotoGp 2018 : “Domenica gareggerò. Vorrei fare l’ultimo regalo al mio team” : Ultima conferenza di stampa di presentazione per i centauri del Mondiale 2018 di MotoGP. Al Ricardo Tormo di Valencia (Spagna) i giochi per il titolo sono già fatti ma le motivazioni per far bene non mancheranno. Sarà il fine settimana in cui vedremo tornare in gara Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, infatti, dopo aver saltato quattro gare, ha tanta voglia di correre con la Ducati e togliersi la soddisfazione di chiudere nel migliore dei modi ...

MotoGp – Jorge Lorenzo commenta la sua ‘ultima volta’ in Ducati : “vorrei concludere la mia avventura con un buon risultato” : GP de la Comunitat Valenciana: ultimo appuntamento della stagione 2018 per i piloti del Ducati Team, le dichiarazioni di Jorge Lorenzo Dopo otto mesi dall’inizio del campionato 2018, che ha preso il via a marzo sul circuito di Losail in Qatar, i protagonisti della MotoGp arrivano in Spagna per affrontare il diciannovesimo e ultimo round della stagione, il Gran Premio de la Comunitat Valenciana, che si disputa sul Circuito Ricardo Tormo a ...

MotoGp - GP Valencia 2018 : la gara d’addio tra Jorge Lorenzo e la Ducati. Un ultimo anno di odio e amore : Non tutti i matrimoni riescono alla perfezione, è così nella vita di tutti i giorni, figuriamoci nel motorsport. In questa casistica entra assolutamente il binomio Jorge Lorenzo e Ducati, un rapporto nato con tanti sogni di gloria e concluso probabilmente nel peggiore dei modi, in un clima da “tutti contro tutti” che ha coinvolto la dirigenza e, anche, il suo compagno di scuderia Andrea Dovizioso. Questo fine settimana, dunque, si ...

MotoGp – Lorenzo ed i complimenti a Valentino Rossi - Jorge chiarisce il perchè del suo gesto : “se un rivale è strepitoso lo devi dire” : Jorge Lorenzo commenta la sua pRossima stagione dopo il mancato Gp di Malesia ed il ritorno in Europa per l’appuntamento di Valencia Jorge Lorenzo, assente dagli ultimi appuntamenti del campionato di MotoGp per infortunio, si è presentato a Milano in occasione dell’EICMA. Ai microfoni di Gazzetta dello Sport, il pilota spagnolo ha parlato della sua stagione, l’ultima in Ducati prima dell’approdo in Honda. “Ho ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : “Stagione incostante. Dream Team con Marquez? La coppia più titolata. Rossi meritava i complimenti” : Jorge Lorenzo è stato uno dei grandi protagonisti del Mondiale MotoGP che si concluderà il pRossimo weekend a Valencia, lo spagnolo ha faticato in avvio con la Ducati, poi ha firmato con la Honda ed è riuscito a vincere le sue prime gare in sella alla Rossa di Borgo Panigale prima di infortunarsi in Thailandia e compromettere l’ultima parte dell’anno. Il futuro pilota della Honda ha tracciato un bilancio in un’intervista ...

MotoGp - Andrea Dovizioso contro Jorge Lorenzo : la Ducati interviene in modo tardivo : Il Mondiale di MotoGP 2018 si avvia alla conclusione e tra meno di due settimane l’atto conclusivo di Valencia (Spagna) chiuderà il cerchio. I giochi sono già fatti: Marc Marquez e la Honda sono campioni del mondo. A tenere però alto l’interesse o, per meglio dire, la tensione ci hanno pensato i piloti della Ducati Andrea Dovizioso e lo spagnolo Jorge Lorenzo. Il loro rapporto non è mai stato idilliaco e a Sepang (Malesia) ...

MotoGp – Jorge Lorenzo ‘difende’ Rossi sui social - Valentino risponde : lo scambio di tweet tra i due ex nemici : Jorge Lorenzo dopo il Gp di Malesia, ha commentato su Twitter la prestazione di Valentino Rossi: lo scambio di tweet tra il maiorchino ed il Dottore Nonostante i vecchi dissapori, pare che tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi viga oggi stima reciproca. Al contrario di quanto successo ieri tra il maiorchino ed il compagno di box Andrea Dovizioso (LEGGI QUI), Lorenzo ha espresso il suo rispetto nei confronti della prestazione del Dottore a ...

MotoGp – La Ducati implode - lite tra Dovizioso e Lorenzo : il tweet di Jorge è al vetriolo! : Lorenzo e Dovizioso non se le mandano a dire a suon di dichiarazioni e tweet che spaccano internamente la Ducati negli ultimi mesi di permanenza di Jorge-- Lorenzo e Dovizioso sembrano proprio non amarsi. Dopo le dichiarazioni del Dovi di stamane, non si è fatta attendere la risposta di Jorge. In mattinata il pilota italiano aveva mandato messaggi non proprio concilianti: “non so i dettagli, ho sentito un po’ di cose, quindi non voglio ...

MotoGp - le rivelazioni di Jorge Lorenzo : “io non farò mai come Rossi” : MotoGp, Jorge Lorenzo non condivide le scelte di Valentino Rossi in merito alla carriera ‘prolungata’ del Dottore Jorge Lorenzo è ancora alle prese con i ben noti problemi fisici, che lo hanno costretto a dare forfait per quanto concerne il Gp della Malesia. Il pilota della Ducati, ha trovato il tempo di parlare del suo futuro, che sarà diametralmente opposto a quello del collega ed ex compagno Valentino Rossi. Lorenzo non ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo : Jorge in difficoltà in Malesia - la decisione del maiorchino e della Ducati : Jorge Lorenzo troppo dolorante anche a Sepang: il maiorchino della Ducati rinuncia anche al Gp della Malesia Niente da fare per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati, operato la settimana scorsa per l’Infortunio al polso procuratosi nelle Fp2 del Gp della Thailandia, che lo ha costretto a saltare le gare a Buriram, in Giappone e Australia, ha deciso di saltare anche il Gp della Malesia. Dopo un periodo di riabilitazione ...

