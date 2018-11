MotoGp – Gp Valencia | condizioni incredibili al Ricardo Tormo | ma i tifosi sono disposti

MotoGp Valencia - Dovizioso : "Brutte sensazioni" : Andrea Dovizioso non è sembrato per nulla soddisfatto dalle performance della sua Ducati sul tracciato di Valencia dopo i primi due turni di libere, corsi interamente sotto la pioggia: "Il turno del ...

MotoGp - Valencia : seconde libere a Petrucci - Rossi è terzo : Valencia È stata la Ducati non ufficiale di Danilo Petrucci la moto più veloce nelle seconde prove libere della MotoGp in vista del Gran Premio di Valencia, sul circuito Ricardo Tormo. Nella sessione ...

MotoGp – Vinales sorridente sul bagnato di Valencia : “ecco perchè sono contento” : Maverick Vinales sereno e soddisfatto dopo la prima giornata di prove libere tutta sul bagnato al Gp di Valencia: le parole dello spagnolo della Yamaha E’ terminata la prima giornata di prove libere sul circuito Ricardo Tormo: Danilo Petrucci è stato il più veloce nelle Fp2 del Gp di Valencia, seguito da Marquez e Valentino Rossi. Settimo tempo invece per Maverick Vinales, nel pomeriggio, dopo una giornata caratterizzata dalla ...

MotoGp – Sensazioni negative per Dovizioso nelle Fp2 di Valencia : “non c’è feeling con la moto” : Appena terminate le seconde prove libere sul circuito di Valencia: le dichiarazioni di Andrea Dovizioso, alla ricerca del giusto feeling con la sua moto Le seconde prove libere del Gp di Valencia si sono disputate sotto la pioggia battente che ha flagellato il circuito Ricardo Tormo questo venerdì. Il tempo più veloce è stato segnato da un sorprendente Danilo Petrucci, seguito da Marc Marquez e da Valentino Rossi. Più indietro Andrea ...

MotoGp – Petrucci soddisfatto dopo le Fp2 di Valencia : “sembra una pista da cross e io mi trovo a mio agio” : Le parole di Danilo Petrucci dopo le Fp2 del Gp di Valencia: il ternano del Team Pramac davanti a tutti sul circuito Ricardo Tormo E’ Danilo Petrucci il più veloce delle Fp2 del Gp di Valencia: su un circuito ancora bagnato per la pioggia che da ieri non sembra placarsi sul circuito Ricardo Tormo, il ternano del Team Pramac ha segnato il miglior tempo, lasciandosi alle spalle Marquez e Rossi. AFP/LaPresse Fiducioso e soddisfatto, ...

MotoGp - GP Valencia 2018 : prove libere 2. Danilo Petrucci vola sul bagnato davanti a Marc Marquez e Valentino Rossi : Se la FP1 è stata pesantemente condizionata dalla pioggia, anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Valencia 2018 della MotoGP non è risultata da meno. Pronti, via, e dopo appena 8 minuti la direzione gara, come accaduto in mattinata, si è vista costretta ad esporre la bandiera rossa per la situazione del tracciato spagnolo. Le precipitazioni, costanti e pesanti, rendono l’asfalto impossibile da affrontare, e una ...

MotoGp – Che spavento per Valentino Rossi in pista a Valencia : il Dottore perde il controllo della M1 sul bagnato [VIDEO] : Che rischio per Valentino Rossi: il Dottore salvo per un pelo sul bagnato durante le Fp2 del Gp di Valencia Sono in corso le Fp2 del Gp di Valencia: l’ultimo weekend di gara è iniziato caratterizzato dal maltempo e dalla pioggia, che da ieri scende incessante sul circuito Ricardo Tormo. Sessioni di prove libere dunque bagnate a Valencia, con i piloti a caccia dell’assetto migliore per stare davanti ai propri rivali tra rischi e ...

MotoGp – Valentino Rossi in dolce compagnia : la fidanzata Francesca Sofia Novello con lui a Valencia : Valentino Rossi si trova a Valencia in occasione dell’ultimo round del campionato mondiale di MotoGp: il pilota della Yamaha non è solo, con lui c’è la fidanzata Francesca Sofia Novello Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono insieme a Valencia, dove il pilota della Yamaha dovrà disputare domenica l’ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. La bellissima 25enne, dopo essersi goduta una vacanza alle ...

MotoGp - GP Valencia 2018 : domani le qualifiche. Programma - orari e tv : Sabato 17 novembre si disputeranno le qualifiche del GP di Valencia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP. In terra spagnola andrà in scena l’ultima lotta per la pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica: il meteo dovrebbe offrire una tregua dopo la pioggia del venerdì e prima dell’acqua prevista per la domenica, i piloti si daranno battaglia per la conquista del miglior piazzamento ...

MotoGp - Valencia prime libere sotto la pioggia - Marquez il più veloce : Valencia - pioggia protagonista a Valencia dove domenica si corre l'ultimo gran premio della stagione. Il campione del mondo Marc Marquez, Honda, è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere condizionate dal maltempo tanto che le prove sono state sospese per circa 30 minuti. Alle spalle di Marquez, 1:39.