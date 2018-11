MotoGP 2019 | Maverick Vinales avrà il numero 12 | ' Da piccolo mi portava fortuna | andavo

MotoGP - pubblicate la entry list provvisorie per il Mondiale 2019 : grossa novità per quanto riguarda Viñales : E’ stata resa nota la lista dei piloti che prenderanno parte al Mondiale 2018 di MotoGp, c’è una novità per quanto riguarda Maverick Viñales Sono state rese note nella mattinata di oggi le entry list provvisorie delle tre classi in vista del 2019, FIM e DORNA hanno pubblicato gli elenchi che non dovrebbero subire variazioni. AFP/LaPresse Nessuna novità particolare per quanto riguarda i piloti, mentre ci sono da notare ...

MotoGP - Test Valencia 2018 : date - programma - orari e tv. Primi giri verso la stagione 2019 : Andata in archivio il Mondiale 2018 di MotoGP, due giorni dopo l’ultimo GP della stagione a Valencia (Spagna), si torna in scena sempre sul Ricardo Tormo per pensare a quel che sarà. Martedì 20 e mercoledì 21 novembre, infatti, andrà in scena una due giorni di prove molto importanti per consentire ai team e ai piloti di sperimentare nuovo materiale in vista del campionato 2019. Ci sarà Jorge Lorenzo sulla Honda e la curiosità sarà tanta ...

Calendario MotoGP 2019 - le date e il programma di tutte le gare stagionali. Gli orari e come vederle in tv : Il Motomondiale sta per disputare l’ultima gara della stagione 2018 per poi cominciare immediatamente a proiettarsi verso l’inizio del prossimo Mondiale con i vari test invernali. Il Motomondiale 2019 prenderà il via il secondo weekend di marzo, dall’8 al 10, con il Gran Premio del Qatar e si chiuderà come di consuetudine con il Gran Premio della Comunità Valenciana dal 15 al 17 novembre. Le 19 tappe della stagione 2018 sono ...

Calendario MotoGP 2019 - tutte le date del Mondiale. 19 GP da disputare - programma e tv : La stagione 2018 del Motomondiale è ormai alle porte e i giochi sono ormai fatti: Marc Marquez con la settima corona e la Honda sul tetto del mondo dei costruttori nella classe regina. E allora vale la pena pensare a quel che sarà l’anno prossimo. Ebbene, saranno in programma 19 GP, iniziando dal Qatar il prossimo 10 marzo e chiudendo a Valencia il 17 novembre 2019. Si arriverà nel Vecchio Continente nel mese di maggio con i consueti GP di ...

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma e orari di tutte le prove prima del Mondiale. La guida completa : Si chiude la stagione 2018 per quanto riguarda la MotoGP, tempo di vacanze? Assolutamente no! Da martedì, infatti, scatta la due-giorni dei Test di Valencia che sancirà il primo antipasto del campionato 2019. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, infatti, vedremo all’opera per la prima volta i piloti con le moto che utilizzeranno nella prossima annata. Si potrà scendere in pista per sei ore equamente divise tra mattina e pomeriggio e ...

DAZN dal 2019 anche in Spagna con le esclusive MotoGP e Premier League : DAZN, la piattaforma di streaming annuncia oggi nel 2019 sarà disponibile anche in Spagna, ottavo mercato di riferimento, dopo il lancio in Giappone, Germania, Austria e Svizzera nel 2016, seguito da Canada (2017), Italia e USA (2018)DAZN ha comunicato inoltre che la MotoGP e la...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Abbiamo una buona base in vista del 2019. Perdere da Marquez è diverso che perdere da Lorenzo” : Il Mondiale di MotoGP 2018 sta andando ormai in archivio. Nel prossimo weekend si terrà l’ultimo atto, a Valencia (Spagna), e ormai i giochi sono chiusi su tutti i fronti, visti i successi dell’iberico Marc Marquez e della Honda nella graduatoria riservata ai piloti e ai costruttori. Va da sé che l’interesse sia su quel che accadrà l’anno venturo, già pensando ai test che saranno immediatamente successivi alla corsa ...

MotoGP 2019 : cambia il regolamento. Omologazione caschi - centraline e altro ancora : ' Questo è un vero esempio di tecnologia al servizio dello sport e della sicurezza, siamo molto orgogliosi del fatto che il lancio di questo programma sia in corso e che l'industria e l'intera ...

Moto2 Sky Racing Team VR46 - Bagnaia : «Ora festeggio - nel 2019 in MotoGP» : ROMA - Francesco Bagnaia, fresco campione del mondo della Moto2, commenta a Sky Sport24 la vittoria del titolo. 'Ancora devo veramente festeggiare, lo farò dopo Valencia dove mi aspetta un altro Gran Premio. Sto iniziando ora a rendermi conto che ...

MotoGP - dal 2019 nuove regole tecniche : ROMA - Novità tecniche in MotoGp dal 2019. È quanto ha deciso la Grand Prix Commission in una riunione tenuta lo scorso 3 novembre a Sepang in occasione del Gp della Malesia. La prima riguarda la ...

MotoGP - Jarvis : «Nel 2019 cambieremo molte cose» : ROMA - Dopo una stagione al di sotto delle aspettative la Yamaha ha mostrato netti miglioramenti: ha vinto in Australia con Viñales e, se Rossi non fosse scivolato nel finale a Sepang, avrebbe ...

MotoGP - la Honda pensa già al 2019 : fissata la presentazione della RC213V di Marquez e Lorenzo : Il team giapponese ha reso noto che la presentazione della moto 2019 avverrà il prossimo 23 gennaio a Madrid In attesa dell’ultimo appuntamento della stagione a Valencia, la Honda si concentra già sul 2019, svelando la data di presentazione della RC213V che verrà utilizzata da Marc Marquez e Jorge Lorenzo. / AFP PHOTO / LLUIS GENE L’evento si terrà a Madrid il prossimo 23 gennaio, pochi giorni prima dei test in programma a ...