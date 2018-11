Moto2 | GP Valencia 2018 | risultati e classifiche prove libere 1 Iker Lecuona il più

Moto2 - GP Valencia 2018 : Bagnaia e Marini a caccia del titolo costruttori per chiudere in bellezza una stagione da sogno : L’ultimo appuntamento della stagione del Motomondiale è ormai alle porte, infatti questo fine settimana andrà in scena il Gran Premio della Comunità Valenciana sulla pista intitolata a Ricardo Tormo. La lotta per il Mondiale di Moto2 si è già decisa due settimane fa a Sepang con il fantastico successo di un Francesco “Pecco” Bagnaia che ha pienamente meritato il titolo per la sua grande costanza e la sua capacità di andare ...