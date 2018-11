Monitoraggio dell’ambiente | Telespazio e Thales Alenia Space annunciano investimento in

meteoweb.eu

: RT @PMTerredargine: #PLinforma Sabato #17Novembre la #Protezionecivile insieme a volontari monitorerà 12 Km. del fiume Secchia per individu… - davidegolfieri : RT @PMTerredargine: #PLinforma Sabato #17Novembre la #Protezionecivile insieme a volontari monitorerà 12 Km. del fiume Secchia per individu… - PMTerredargine : #PLinforma Sabato #17Novembre la #Protezionecivile insieme a volontari monitorerà 12 Km. del fiume Secchia per indi… - RossellaNappi : RT @UCampus: I biologi marini dell'Università di #Pavia hanno testato per la prima volta nel Mediterraneo il protocollo di monitoraggio del… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) LaAlliance formata da(Leonardo 67%,33%) e67%, Leonardo 33%) ha annunciato oggi di aver ufficialmente acquisito una partecipazione in NorthStar Earth andInc. (NorthStar), una società di servizi di informazione, con sede a Montreal, che sta sviluppando il più avanzato sistema satellitare al mondo per ilterrestre e del near. Attraverso questo, che è parte di una prima tornata di finanziamenti, pubblici e privati, da 52 milioni di dollari canadesi, laAlliance tra Leonardo edimostra di giocare un ruolo da protagonista nellaEconomy globale, fornendo a NorthStar soluzioni per la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una costellazione unica al mondo. I 40 satelliti, infatti, saranno in grado di fornire servizi sia diSituational Awareness che di ...