Monica Lewinsky rivela di aver mostrato il suo perizoma a Bill Clinton per attrarlo il

(Di venerdì 16 novembre 2018)torna a parlare del suo primo incontro connella serie di documentari di A&E, network televisivo statunitense, TheAffair. Il 14 novembre del 1995era stata chiamata per dare una mano come centralinista. C'era stata una festa a sorpresa per uno dei membri dello staff diracconta dilasciato appositamente scoperto il suoper attrarre il Presidente. la biancheria intima fu notata dache, entrando nel suo ufficio, le fece cenno di seguirlo nella stanza. La ragazza ammise al Presidente die una cotta per lui, e poco tempo dopo i due si sono dati il primo bacio."Non ne parlo molto spesso - confessa- ma penso che, in un certo senso, nel momento in cui eravamo effettivamente nel suo ufficio, da soli sentimmo di desiderarci, capì che contava molto per me. Per quanto ...