ilfattoquotidiano

: Molestie, la Boldrini propone una legge per i fenomeni di odio sul web e l’istituzione del reato di ‘revenge porn’ - fattoquotidiano : Molestie, la Boldrini propone una legge per i fenomeni di odio sul web e l’istituzione del reato di ‘revenge porn’ - erregi69 : Molestie, la Boldrini propone una legge per i fenomeni di odio sul web e l’istituzione del reato di ‘revenge porn’ -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Unasuidisul web e l’istituzione del reato di ‘revenge porn’, ossia la diffusione di immagini pornografiche senza il consenso dei protagonisti delle stesse. Questa l’idea di Laura, ex presidente della Camera, per combattere le distorsioni della rete. Come riporta l’Agi, che ha intervistato la politica, le proposte verranno presentate al Bookcity, l’evento in programma a Milano dal 15 al 18 novembre. A parlarne con lei anche gli studiosi Giovanni Ziccardi, Maria Tilde Bettetini e Supakwadee Amatayakul. Alcune normative a riguardo esistono già nel mondo, come in Germania. Ed è proprio a queste che si ispira l’ex esponente di Leu. “In Germania sono proprio le piattaforme a dover cancellare entro 24 ore i contenuti illeciti, pena una multa salatissima. È arrivato il momento di fare anche in Italia un ...