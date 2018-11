Milano | Salvini e la protesta degli studenti | E poi sarei io quello che diffonde

No Salvini day - uova e petardi vicino al consolato Usa di Milano in solidarietà a carovana migranti : Immagini del corteo di manifestanti del ‘No Salvini day‘ che hanno lanciato uova e petardi contro gli agenti disposti in tenuta antisommossa a Milano, a pochi metri dal consolato Usa, uno delle tappe scelte per mostrare vicinanza alla ‘carovana migrante’ che tenta di varcare la frontiera con il Messico. I contestatori hanno acceso alcuni fumogeni ma si sono fermati prima delle transenne. L'articolo No Salvini day, ...

Istruzione - migliaia di studenti in piazza contro il governo : “Siamo stanchi dei tagli”. E a Milano è “No Salvini day” : Da Milano a Roma, fino a Napoli. Sono migliaia gli studenti che questa mattina sono scesi in piazza per manifestare contro il governo. La protesta, organizzata dalla Rete della Conoscenza, dall’Unione degli studenti e Link per reclamare più investimenti per l’Istruzione, coinvolge fino a domani oltre 70 città italiane. “Dopo il nostro incontro con Di Maio del 26 ottobre, abbiamo visto una manovra di bilancio che prevede tagli ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : Giuseppe Sala “Apertura di Salvini molto interessante” - Luca Zaia “Candidatura va sostenuta ancora di più” : Sembra tutto filare per il verso giusto nella candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026. Oggi, dopo anche il referendum di Calgary che ha praticamente messo fuori dai giochi la città canadese, alcune delle principali figure politiche italiane sembrano aver trovato la giusta comunione d’intenti. Il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha parlato della candidatura italiana: “Ho visto il progetto, è uno di ...

Milano - in un murales "la guerra dei Socials" tra Salvini e Di Maio - : L'artista di strada Tvboy ha disegnato in Corso di Porta Ticinese i due vicepremier che, dandosi le spalle, si sfidano "a suon di like e dirette Facebook". A marzo li aveva raffigurati mentre si ...

Milano - Mirabelli - PD - : paradossale che Salvini attacchi Sala mentre non ha ancora risposto per la sicurezza di Rogoredo : Ma è paradossale che un Ministro degli Interni che si occupa di tutto dall'economia alla politica estera meno di rendere più sicure le nostre città, faccia osservazioni a Sala. Noi, ad esempio, ...

Milano - il rapper e Salvini : la polemica corre sui social : Salmo: "I ragazzi di oggi vedono il ministro e pensano sia un mito perchè un personaggio, non lo tollero". La replica del vicepremier su Twitter: "Apri la mentem, fratello"

Milano - manifesti contro Salvini : il ministro con il corpo da topo e colpito da un libro : Così il movimento 'Rete studenti' invita a un corteo contro le politiche del governo il 16 novembre. Le immagini appese fuori dai licei e sulle palizzate dei cantieri

Matteo Salvini - il ministro si dimette da consigliere a Milano : era in carica dal 1993. Dal 2016 presente 29 volte su 160 : Matteo Salvini si è dimesso da consigliere comunale di Milano, dove era stato eletto per la prima volta nel 1993. Il leader della Lega e ministro dell’Interno ha presentato lunedì mattina le sue dimissioni dalla carica e queste sono state protocollate. Proprio nell’aula di Palazzo Marino era iniziata la sua carriera politica e lì è rimasto in carica per oltre due decenni. All’epoca, quando sindaco era Marco Formentini, aveva ...

