Milano Appuntamenti culturali in Municipio 6

BookCity Milano : 5 appuntamenti da non perdere : Pagina dopo pagina, copertina dopo copertina, la metropoli meneghina riscopre anche quest’anno il suo amore sconfinato per la lettura, grazie agli eventi dell’edizione 2018 di BookCity Milano . Dal 15 al 18 novembre il capoluogo lombardo ospiterà infatti oltre 1300 appuntamenti dedicati al mondo del libro, tra incontri con gli autori, laboratori e iniziative speciali che colonizzeranno l’intera città. “Che Milano abbia anche il ...

L’instore tour per Ogni volta che è Natale di Raffaella Carrà - 2 appuntamenti a Roma e Milano : Ogni volta che è Natale di Raffaella Carrà arriva in tutti i negozi e in digitale il 30 novembre. Quattro le versioni in programma, due gli eventi speciali che si terranno rispettivamente a Roma e Milano. Raffaella Carrà entra nelle case degli italiani a ridosso del periodo natalizio per proporre canzoni a tema Natale e lo fa in quattro versioni differenti tra le quali una versione LP e una versione SuperDeluxe oltre alla deluxe e alla ...