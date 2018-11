Milan | infortunio Bonaventura | conferme sull' operazione | stop lungo

Infortunio Romagnoli - il Milan è sempre più in emergenza : Infortunio Romagnoli – Sembra incredibile ma purtroppo è tutto vero: per il Milan si è fermato anche Alessio Romagnoli. Un’ennesima tegola per Rino Gattuso e i tifosi rossoneri. Il difensore della Nazionale ha infatti lasciato il ritiro dell’Italia per colpa di una contrattura muscolare e verrà sottoposto ad accertamenti da parte dallo staff medico del […] L'articolo Infortunio Romagnoli, il Milan è sempre più in ...

Infortunio Bonaventura - tegola Milan : il centrocampista ha deciso di operarsi - i tempi di recupero : Infortunio Bonaventura – Arrivano pessime notizie sul fronte Milan. La squadra di Gennaro Gattuso è reduce dalla sconfitta nella gara di campionato contro la Juventus, adesso la pausa per lasciare spazio alle Nazionali, alla ripresa la difficile trasferta sul campo della Lazio. Nel frattempo arrivano pessime notizie sul fronte Bonaventura, il calciatore dopo un’attenta analisi con lo staff medico ha deciso di operarsi al ginocchio, ...

Calciomercato Milan - l’infortunio di Bonaventura impone la ricerca di un sostituto [GALLERY] : 1/7 Spada/LaPresse LaPresse/Spada ...

Infortunio Bonaventura - problemi alle ginocchia per il centrocampista del Milan : Infortunio Bonaventura – Non si attenua l’allarme infortuni per il Milan. Gattuso, che ha già fuori Calabria, Caldara, Biglia e Musacchio e non al meglio Kessiè, Calhanoglu e Cutrone, ha annunciato nel post partita contro la Juve che Bonaventura non sarà arruolabile neanche dopo la sosta a causa di un problema al ginocchio che tormenta da un po’. Nello specifico l’Infortunio del centrocampista rossonero ...

Milan - fuori anche Musacchio : due mesi di stop - infortunio al legamento. Gattuso nei guai con la Juventus : Piove sul bagnato per Gennaro Gattuso : il Milan perde per infortunio anche Mateo Musacchio , uscito in barella giovedì sera a Siviglia nella gara di Europa League contro il Betis . Costa carissimo lo ...

Infortunio Calhanoglu - il Milan continua a perdere pezzi : Infortunio Calhanoglu, anche il turco al tappeto dopo la gara contro il Betis Siviglia, un Milan molto sfortunato Infortunio Calhanoglu, ancora cattive notizie per il Milan di Gattuso. Dopo aver perso per 4 mesi Biglia ed aver visto uscire in barella Musacchio, Gattuso è stato costretto a sostituire anche il turco Calhanoglu durante la gara contro il Betis Siviglia. Al suo posto è entrato Bertolacci, uno dei candidati per un posto da ...

Biglia operato dopo l'infortunio al polpaccio. Tegola per il Milan - rimarrà fuori 4 mesi : Una brutta notizia per il Milan . l'infortunio subito nel corso dell'allenamento di mercoledì scorso costa caro a Lucas Biglia . L'argentino si è infatti procurato una "lesione della giunzione ...

Calcio - Europa League 2019 : il Milan va a caccia di rivincite in casa del Betis. Higuain assente per infortunio : Domani alle ore 21.00 torna protagonista l’Europa League 2019 di Calcio e siamo alla quarta giornata di incontri della fase a gironi. Un turno importante per il Milan di Rino Gattuso che, reduce dalla sanguinosa sconfitta interna contro il Betis Siviglia a San Siro, ha voglia di rifarsi in casa degli spagnoli per riprendersi la leadership del gruppo F. Non si preannuncia un match semplice al “Benito Villamartin“. I biancoverdi ...