Milan | i problemi al cuore di Strinic sono superati | ecco quando tornerà il terzino croato

Olimpiadi Invernali 2026 - Milano-Cortina è la candidatura favorita. Problemi politici per Stoccolma : In attesa di un riscontro ufficiale, quanto è noto da Calgary (Canada) è che la città nordamericana in merito alla candidatura per ospitare la rassegna le Olimpiadi Invernali 2026 ha detto “No” attraverso il referendum. Stando ai risultati pubblicati, dei 304.774 votanti il 56.4% ha espresso la propria contrarietà mentre il 43.6% si è detto favorevole. A questo punto la corsa olimpica per ospitare i Giochi Invernali potrebbe essere a ...

Infortunio Bonaventura - problemi alle ginocchia per il centrocampista del Milan : Infortunio Bonaventura – Non si attenua l’allarme infortuni per il Milan. Gattuso, che ha già fuori Calabria, Caldara, Biglia e Musacchio e non al meglio Kessiè, Calhanoglu e Cutrone, ha annunciato nel post partita contro la Juve che Bonaventura non sarà arruolabile neanche dopo la sosta a causa di un problema al ginocchio che tormenta da un po’. Nello specifico l’Infortunio del centrocampista rossonero ...

Calciomercato Milan - evidenti problemi a centrocampo : le nuove soluzioni al vaglio [FOTO] : 1/10 Spada/LaPresse ...

Higuain : 'Ecco perchè ho scelto il Milan. Dico sì a Ibra . De Laurentiis? Tutti hanno problemi con lui. La Juve...' : L'attaccante del Milan , Gonzalo Higuain , è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista del derby che domenica sera vedrà i rossoneri affrontare l'Inter. Lei di derby ne ha già giocati 36 lungo la carriera fra Argentina, Spagna e Italia. Quali sensazioni le sta dando ...

Milan - altri problemi economici per Yonghong Li : non può lasciare la Cina : Nuovi problemi per l’ex proprietario del Milan Yonghong Li. L’impossibilità di rimborsare il debito con il fondo Elliott gli ha fatto perdere la proprietà del club rossonero, mentre adesso Li è stato messo sotto accusa in Cina per un altro prestito non onorato. Stando ai media cinesi, il Tribunale intermedio del popolo di Jingzhou ha emesso un ordine restrittivo ritirando il passaporto all’uomo d’affari di Hong ...

Basket - Pagelle Buducnost-Milano - Eurolega 2018-2019 : buono l’esordio di Della Valle - ma il vero solutore di problemi è Micov : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano ha portato a casa la sua prima vittoria nell’Eurolega 2018-2019, trovando un buon 71-82 contro il mai domo Buducnost. Di seguito le Pagelle dell’incontro appena giocato: A|X ARMANI EXCHANGE MILANO Della Valle 7: Esordisce con un tiro da tre aperto a segno su ribaltamento di James in contropiede. Colpisce ancora a inizio ultimo quarto da tre. Per farla breve, impatto notevole alla prima in ...

Basket - Pagelle Buducnost-Milano - Eurolega 2018-2019 : buono l’esordio di Della Valle - ma il vero solutore di problemi è Micov : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano ha portato a casa la sua prima vittoria nell’Eurolega 2018-2019, trovando un buon 71-82 contro il mai domo Buducnost. Di seguito le Pagelle dell’incontro appena giocato: A|X ARMANI EXCHANGE MILANO Della Valle 7: Esordisce con un tiro da tre aperto a segno su ribaltamento di James in contropiede. Colpisce ancora a inizio ultimo quarto da tre. Per farla breve, impatto notevole alla prima in ...

Olimpiadi Invernali 2026 - vacilla la candidatura di Stoccolma! Problemi “politici” per l’avversaria di Milano-Cortina : La candidatura di Stoccolma per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026 è in serio pericolo e rischia di saltare. Una delle avversarie di Milano e Cortina per organizzare la rassegna a cinque cerchi (l’altra è la canadese Calgary) potrebbe chiamarsi fuori dai discorsi visto quanto successo in mattinata nella capitale svedese: due partiti del consiglio comunale hanno raggiunto un accordo e tra i vari punti c’è quello di non volere ...

Milan : tra riprese flop e leader in calo. Tutti i problemi del Diavolo : Ci sono due dati particolarmente allarmanti per il Milan, a corredo del pareggio di Empoli. Il primo è la striscia di partite di campionato con almeno una rete al passivo: il Diavolo sale a 11, ...

Gattuso analizza i problemi del Milan : “ecco cosa ci è accaduto” : Gennaro Gattuso sa bene quali sono i problemi del suo Milan che oggi ha giocato bene venendo però beffato nel finale da Rigoni “C’è grande rammarico, la squadra oggi ha mostrato due facce: un grandissimo primo tempo, e poi un’ultima mezzora molto brutta. Non riusciamo a dare continuità al gioco e alle prestazioni, il buon calcio non sta bastando per portare a casa i risultati. Dobbiamo assolutamente migliorare e chiudere ...