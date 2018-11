Milan | emergenza senza fine | si ferma anche Romagnoli

Infortunio Romagnoli - il Milan è sempre più in emergenza : Infortunio Romagnoli – Sembra incredibile ma purtroppo è tutto vero: per il Milan si è fermato anche Alessio Romagnoli. Un’ennesima tegola per Rino Gattuso e i tifosi rossoneri. Il difensore della Nazionale ha infatti lasciato il ritiro dell’Italia per colpa di una contrattura muscolare e verrà sottoposto ad accertamenti da parte dallo staff medico del […] L'articolo Infortunio Romagnoli, il Milan è sempre più in ...

Milano - brusca frenata in metro : decine di feriti. 'Stop causato dal sistema d'emergenza' : Paura in metro a Milano: una decina di persone sono rimaste ferite dopo la brusca frenata di un treno. Nessuno, dalle prime informazioni, sarebbe grave. È accaduto alle 8.05 nella fermata della Linea ...

Milano. La violenza sulle donne continua a essere un’emergenza sociale : continua ad essere un’emergenza sociale la violenza. Lo confermano i femminicidi e gli incessanti episodi di stalking, violenza fisica e

Milan - emergenza difesa : Caldara out due mesi - Calabria 3 settimane : Milan– La vittoria contro la Sampdoria porta in dote un pesante bollettino medico per il Milan. La rimonta di ieri rilancia i rossoneri in classifica, ma allo stesso tempo fa pagare un pegno altissimo a Gattuso. Mattia Caldara, che ieri non è sceso in campo rimanendo, come è spesso accaduto in stagione, 90 minuti in […] L'articolo Milan, emergenza difesa: Caldara out due mesi, Calabria 3 settimane proviene da Serie A News Calcio - ...

A Milano Congresso Waidid : fra i temi caldi l'emergenza pertosse : Milano, 18 ott., askanews, - Emergenza pertosse, primo network globale per l'eradicazione della Tubercolosi, immunizzazione in gravidanza e accesso universale alle cure. Questi sono alcuni degli hot ...

L'incendio a Milano - stop cinese all'immondizia straniera. La plastica è ormai un'emergenza : I cinesi l'hanno chiamata operazione yang laji , spazzatura straniera. È il blocco imposto nel luglio 2017 dal Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese a 24 materiali da riciclo: plastica, ...

Anteprima Leggo-Disavventura per Andrea Bocelli : atterraggio d'emergenza in elicottero verso Milano : di Davide Desario Un Andrea Bocelli provato quello arrivato alla conferenza stampa per la presentazione di Sì , il nuovo album composto da 16 inediti che uscirà il prossimo 26 ottobre, a 14 anni di ...

Higuain ok - rientra l'emergenza attaccanti per il Milan : Il Milan può iniziare a sorridere: Gonzalo Higuain ha lavorato in gruppo e per la sfida di Europa League in programma giovedì a San Siro contro l'Olympiakos potrebbe tornare a disposizione. Anche se, ...

Milano. Città contemporanea dona 40 mila euro per l’emergenza abitativa : Sostenere la rete pubblica di contrasto all’emergenza abitativa con un finanziamento mirato, che conferma l’importanza della collaborazione tra pubblico e