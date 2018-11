Migranti | cos' è il Global compact dell' Onu | il patto che ci condanna all' invasione

Migranti - Csm : Dl Sicurezza lede garanzie costituzionali - : Arriva il parere negativo della sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura sulle norme volute da Salvini in tema di Migranti: "troppa discrezionalità al questore" e "troppa ...

Csm : nella parte su Migranti Dl Sicurezza non rispetta Costituzione : Secondo la Sesta Commissione del Csm alcuni articoli del decreto Sicurezza, nella parte che si occupa di migranti e richiedenti asilo, non rispetterebbero le norme costituzionali. Si tratta di un ...

Decreto Sicurezza - parere del Csm : “Su Migranti e richiedenti asilo norme costituzionali non rispettate” : norme costituzionali non rispettate da alcuni articoli del Decreto Sicurezza, nella parte che si occupa di migranti e richiedenti asilo. Lo segnala la Sesta Commissione del Csm in un parere destinato al ministro della Giustizia e che mercoledì prossimo sarà all’esame del plenum. Si tratta di un corposo documento, approvato all’unanimità e di cui sono relatori il laico Alberto Maria Benedetti (M5s) e il togato Paolo Cricuoli (Magistratura ...

Pensioni e Migranti - così la Lega vuole rivoluzionare l'Inps : La Lega punta a sostituire il presidente dell'Inps Tito Boeri con il "consigliere" di Matteo Salvini, Alberto Brambilla...

Pensioni e Migranti - così la Lega vuole rivoluzionare l'Inps : La Lega punta a sostituire il presidente dell'Inps Tito Boeri con il "consigliere" di Matteo Salvini, Alberto Brambilla...

Bosnia - siriano soccorre Migranti feriti al confine con la Croazia. La denuncia : “Ecco cosa ci fa la polizia” : Il video è stato girato alcuni giorni fa da un giovane siriano, mentre si trovava nei boschi al confine tra la Bosnia e la Croazia, nel tentativo di raggiungere l’Europa e chiedere asilo. Ed è stato diffuso dai volontari di No Name’s Kitchen e dagli attivisti di Are you serious?, per “denunciare le violenze delle polizia croata sui migranti”. Mentre cammina nella foresta insieme a un gruppo di altri 4 stranieri, il ...

Quanto ci costa accogliere i Migranti? Un rapporto : Il termine “emergenza” è stato spesso associato in questi anni al fenomeno migratorio. Secondo i dati raccolti da Openpolis, il flusso di arrivi via mare ha registrato un aumento a partire dal 2014 ed è rimasto su livelli elevati negli anni successivi fino a raggiungere un massimo di 181 mila sbarchi nel 2016. L’inversione di tendenza è iniziata nel luglio del 2017 con un brusco calo degli arrivi che si ...

"Sta accadendo qualcosa di inquietante se penso alla vostra Italia con la Lega - la sua manovra finanziaria e la politica sui Migranti" : Tutte le più grandi catastrofi si sono annunciate lentamente, la Storia ne è stata e ne è testimone. Si pensi a quanto accadde il 12 marzo del 1938, quando le truppe tedesche attraversarono, indisturbate, il confine con l'Austria: ad accoglierle, non ci furono né fucili né carri armati, ma solo una folla in festa che sventolava con orgoglio le bandiere con la svastica nazista nell'indifferenza generale del ...

Pavia - pagano per andare in Costa Azzurra si ritrovano a Stradella : Migranti beffati dal passeur : Cinquanta euro avevano sborsato per andare in Francia, ma sono stati abbandonati in Autogrill. Denunciato il truffatore

Il disegno di Salvini sui Migranti tradisce lo spirito della Costituzione : Dall'altra parte, l'impossibilità di erogare questi servizi contribuirà a indebolire, separare e rendere sempre più subalterni proprio quei migranti di cui la nostra economia ha disperato bisogno per ...

Taglio del contributo per l'accoglienza dei Migranti : i 35 euro diventano 19. Ecco cosa cambia : Via l'insegnamento dell'italiano, via l'assistenza psicologica, via l'orientamento sul territorio: solo i titolari della protezione internazionale avranno diritto ai servizi di "integrazione e ...

Cosa succede a molte Migranti nigeriane in Europa : Raccontato da Pietro Bartolo, il "medico di Lampedusa", che nel suo nuovo libro racconta la storia vera di una bambina di dieci anni arrivata da sola in Italia per cercare sua madre

Lampedusa - costruiti e mai aperti i bagni per i Migranti : Li chiese a Renzi il medico dell'isola Pietro Bartolo, quello di "Fuocoammare". Pronti dal luglio 2017 ma da allora nessuno li ha mai potuti usare perché non è mai stato fatto l'appalto per la loro pulizia da parte della Prefettura. Il dottore dei profughi: "Uno spreco...

Migranti - diario dalla Mediterranea – Pensando a quella bambina ho capito cosa dobbiamo fare : Seconda giornata sulla Mare Jonio, ci dirigiamo verso sud avvicinandoci alla zona Sar. La situazione è tranquilla, ma il mare è agitato con onde fino a due metri e mezzo; ne approfitto per riflettere sulla nostra missione e mi torna in mente la mamma di “No-more”. È il 2005, sono al Bottom Hospital, il più grande reparto maternità pubblico del Malawi: 12.000 parti l’anno. In Italia il più grande punto nascita non arriva a 6.500, ...