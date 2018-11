Miglior batteria esterna iPhone | quale comprare

Non Migliora la batteria Samsung Galaxy S7 con XXS3ERJ2 - ricarica anche lenta : Da qualche giorno è disponibile per i Samsung Galaxy S7 no brand Italia l'aggiornamento XXS3ERJ2 con la patch di ottobre 2018, arrivato con un po' di ritardo rispetto al solito (praticamente a novembre inoltrato), e che ha portato un certo scompiglio tra i possessori (che già non vivevano un momento felice per lo stato della batteria dell'ex top di gamma 2016, che ormai stenta a brillare sotto il profilo energetico). Dopo avervi parlato delle ...

Apprezzabile Miglioramento per la batteria di Honor 10 con Android Pie in versione beta : Manca davvero poco alla piena distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie ottimizzato su Honor 10. Uno degli smartphone più popolari in Italia, tra i top di gamma che hanno visto la luce in questo 2018, infatti, risulta essere in prima fila tra i modelli aventi questo diritto, al punto che pochi giorni fa sul nostro magazine vi ho parlato di una scadenza fissata il prossimo 10 novembre dal produttore asiatico. Tra meno di ...

Come Migliorare la durata della batteria su iOS 12 - : ... in realtà molto spesso sono informazioni la cui lettura, se posticipata, non farà capovolgere il mondo , e voi avrete una vita più rilassata, . Quindi andate in Impostazioni > Notifiche, fatevi un ...

Surface Pro 2017 si aggiorna Migliorando le prestazioni della batteria : Buone notizie per i possessori di Microsoft Surface Pro 2017, attualmente in fase di rilascio di un nuovo aggiornamento firmware tramite Windows Update. Per il momento le versioni interessate sono la 1807 (Wi-Fi + LTE) e la 1796 (solo Wi-Fi), ma Microsoft specifica che sarà necessario avere a bordo almeno le versioni di Windows 10 a partire dalla 1703 Creators Update (versione montata sul dispositivo al momento del lancio) per effettuare ...

Surface Pro 2017 : il nuovo aggiornamento firmware Migliora la stabilità della batteria : Microsoft ha rilasciato recentemente un nuovo aggiornamento firmware dedicato a tutti gli utenti in possesso del Surface Pro 2017 sia in variante LTE che WI-FI only migliorando leggermente la stabilità della batteria. Changelog Surface System Aggregator – firmware 234.2317.257.0 improves battery stability. Download Per effettuare l’aggiornamento, vi basta recarvi in Sistema > aggiornamento e Sicurezza > Windows Update e cliccare sul ...

OnePlus 6T non avrà il jack audio - ma la durata della batteria verrà Migliorata : Tanti amanti di OnePlus e non solo stanno aspettando con ansia il OnePlus 6T, che verrà presentato il prossimo 17 ottobre, come la stessa azienda ha annunciato con un’immagine uscita qualche giorno fa. OnePlus 6T non avrà il jack audio A più di un mese dalla presentazione arriva una notizia che in tanti fan di OnePlus non si sarebbero mai aspettati, cioè la rimozione del jack audio da parte dell’azienda cinese. L’indiscrezione ...

Apple : iPhone XS - XS Max e XR/ Video - caratteristiche : Face Id 'Migliore al mondo'. Aumenta durata batteria : Apple presentazione nuovi iPhone XS, XC, XS Max in diretta streaming Video. Ultime notizie, costi e data uscita anche per Apple Watch 4 e TV.