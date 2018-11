Microsoft | nuovi dettagli sui bug di October 2018 Update

Microsoft : nuovi dettagli sulle falle in october 2018 Update : Il roll-out di Windows 10 october 2018 Update ha rivelato molti problemi su cui Microsoft sta tentando di far luce. dettagli Il rilascio di questo nuovo aggiornamento doveva comportare delle nuove feature per il sistema operativo di casa Microsoft, garantendo migliore stabilità e fluidità. Sin dal rilascio sono stati segnalati differenti problemi, che variano dalla gestione del file manager a lacune ben più grandi. Microsoft, attualmente, sta ...

X018 : due nuovi studi di sviluppo per i Microsoft Studios - nuovi titoli in uscita e tante altre novità : Questo weekend, la community Xbox si è riunita in occasione di X018, uno speciale evento globale realizzato per celebrare Xbox con novità, anteprime e una miriade di sorprese. Oltre 10.000 fan hanno raggiunto la quarta edizione annuale di Xbox FanFest: Mexico City per sbirciare da vicino il futuro di Xbox, partecipando a eventi hands-on e panel che hanno visto la partecipazione di membri del Team Xbox, con streaming dal vivo ...

Microsoft starebbe lavorando a dei nuovi controller per dispositivi mobile : Qualche settimana fa Microsoft ha svelato i dettagli del suo servizio di streaming, xCloud, che ha l'ambizione di portare la libreria di videogiochi di Xbox One su dispositivi mobile come smartphone e tablet.Tra le perplessità degli utenti una in particolare si concentrava sulla scomodità dei controlli su schermi così piccoli, un problema che stando a quanto riporta GearNuke potrebbe essere facilmente risolto con una nuova interfaccia ...

Nuovi Microsoft Surface : Studio 2 - Pro 6 e Laptop 2 : In attesa dell’arrivo dei Nuovi Mac e del nuovo Pixelbook di Google, Microsoft rinnova la propria offerta presentando le sue ultime novità hardware in termini di Laptop, 2-in-1 e computer desktop. Tre novità che vanno a coprire ogni esigenza: chi vuole un all-in-one può scegliere il nuovo Surface Studio 2; chi ha bisogno di un portatile compra il Laptop 2, mentre chi necessita di un 2-in-1 versatile e potente può propendere per il nuovo ...

Microsoft : "Il Game Pass crea nuovi fan e stimola il coinvolgimento" : Microsoft con il suo servizio Game Pass offre ai consumatori un accesso ad una vasta gamma di titoli, una libreria in continuo accrescimento, il tutto ad un prezzo ragionevole, e le persone di conseguenza hanno risposto in maniera spettacolare, sottolinea Gamingbolt.Non vi è alcun dubbio che sia stato un toccasana per Xbox One in termini di popolarità e visibilità, e secondo Aaron Greenberg le persone hanno risposto al Game Pass con grande ...

Jabra annuncia l'integrazione di Microsoft Teams con lo speaker professionale Speak 710 e nuovi auricolari wireless business : I nuovi auricolari Jabra Evolve 65t segnano l'ennesimo successo ingegneristico raggiunto da Jabra, in quanto pionieri dei primi veri auricolari wireless al mondo, con tanto di certificazione UC. Gli ...

Microsoft : nuovi servizi mediati dalle IA : Durante l’evento Ignite 2018, Microsoft ha annunciato una nuova serie di funzioni completamente mediate da Cortana e dalle IA. Office 365 & Skills kit Le nuove funzioni presentate da Microsoft all’evento di quest’anno saranno applicate sul pacchetto di Office 365 e sul Kit di Cortana. In Office 365 vediamo l’integrazione delle IA con la feature che prende il nome di “Ideas for Office Apps”. Tramite l’utilizzo di un apposito pannello verrà ...