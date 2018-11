MESSINA Sicilia Futura | ' sottoporre con massima urgenza al Consiglio la delibera sul

Terremoto in Sicilia nella notte - scossa in Provincia di MESSINA : epicentro tra Milazzo e le isole Eolie : 1/7 ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a MESSINA : allagamenti e alberi caduti - isolati abitanti in contrada di San Saba : Forte Maltempo con vento e pioggia battente dalla notte a Messina: si registrano allagamenti di strade, smottamenti e la caduta di alberi. L’assessore comunale alla Protezione civile Massimiliano Minutoli ha spiegato che “la situazione al momento è sotto controllo, i torrenti sono costantemente monitorati, si segnalano detriti nelle strade in prossimita’ dei torrenti ma niente di preoccupante”. Sul Viale Regina Margherita ...

Sicilia : tempesta di scirocco a MESSINA - danni e crollo di alberi : Come illustrato in altri articoli, forti venti di scirocco stanno sferzando gran parte della penisola da questa notte a causa del minimo depressionario approfonditosi a ridosso delle...

Scossa di terremoto in sicilia - avvertita fra le province di MESSINA ed Enna : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 sulla scala Richter si è verificata in sicilia alle ore 10.28 di oggi, Venerdì 26 Ottobre. Il sisma, dalle rilevazioni dell'INGV, ha avuto epicentro nel...

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione ferroviaria sulla MESSINA-Siracusa : E’ ripresa alle 18.55 la circolazione ferroviaria, nella stazione Catania Centrale, dove era sospesa dalle 17.50 per l’interruzione del sistema di alimentazione elettrica dei treni a causa del Maltempo. Alle 17.10, sempre per le forti perturbazioni in atto, la disconnessione della stazione Contesse aveva provocato anche un rallentamento al traffico ferroviario sulla linea Messina – Catania. Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha ...

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione sulla linea ferroviaria MESSINA-Palermo : E’ ripresa alle 10, dopo l’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione ferroviaria sulla linea Messina–Palermo, interrotta alle ore 06:45 fra le stazioni di Cefalù e Campofelice, per i danni causati da rami di alberi caduti sui cavi di alimentazione elettrica in seguito al Maltempo. Tra Cefalù e Ogliastrillo la circolazione dei treni è tornata alla normalità; rallentato il traffico ...

Maltempo Sicilia : circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Palermo-MESSINA : A causa del Maltempo (che ha provocato il crollo di un albero sui binari) e di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni, la circolazione è sospesa sulla linea ferroviaria Palermo–Messina, tra Cefalù e Campofelice. Sul posto i tecnici di Rfi. L'articolo Maltempo Sicilia: circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Palermo-Messina sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Sicilia nel Catanese : scossa del 4.8 avvertita tra MESSINA e Ragusa. Danni e paura - notte in strada : Messina Forte scossa del 4.8 confermata dall'Ingv nel Catanese e avvertita tra Messina e Ragusa bella notte. L'allarma si diffonde via social e notte in strada per migoiaia di Siciliani....

Maltempo Sicilia : in tilt impianti idrici a MESSINA - oltre 200 chiamate : Il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha interessato dal tardo pomeriggio di ieri Messina vede, adesso, i tecnici di AMAM impegnati per garantire il più rapido ripristino della funzionalità del servizio idrico ma anche di quello fognario e, per questo, innanzitutto, nel monitoraggio di tutti gli impianti, per verificare lo stato dei collegamenti alla telemetria. “In alcune zone della città e dei villaggi – si spiega in una ...

Maltempo Sicilia : soccorsi enduristi e turisti feriti a MESSINA e Palermo : Terminata a lieto fine la disavventura di due enduristi catanesi che, ieri, a dispetto delle previsioni metereologiche negative, si sono arrischiati a percorrere una parte della strada sterrata panoramica della dorsale dei Monti Peloritani che dalla pineta di Graniti (Messina), attraverso il Bosco di Antillo, porta al paese di Roccafiorita. I due motociclisti, colti dal forte temporale, hanno richiesto i soccorsi contattando il Corpo Nazionale ...

Allerta meteo in Sicilia : prossime ore con severo maltempo. Nubifragi verse lo Stretto di MESSINA. : L'Italia continua ad essere interessata da una circolazione depressionaria molto attiva, che influenza con piogge e temporali il centro-sud e in particolare le regioni meridionali della...