Mercato Milan | Bertolacci ai saluti | per gli acquisti occhi su Juve e Real Madrid

CalcioMercato Milan - Ibrahimovic : annuncio Scaroni e blitz Raiola : Calciomercato Milan, ritorno Ibrahimovic: annuncio presidente Scaroni Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha dichiarato a 'La Gazzetta dello Sport': 'Ibrahimovic sarà libero di scegliere la sua ...

Milan - sirene spagnole per Suso : il giocatore rossonero svela un sorprendente retroscena di Mercato : Il giocatore spagnolo ha svelato di avere avuto contatti con l’Atletico Madrid l’estate scorsa, interesse sfumato per la sua volontà di rimanere al Milan L’interesse del Real Madrid e i contatti con l’Atletico, le big spagnole guardano in casa Milan per rinforzare i propri reparti offensivi. Il giocatore nel mirino delle di blancos e colchoneros è Suso, vero e proprio uomo in più della squadra di ...

CalcioMercato - dichiarazioni forti di De Jong sul Milan : “C’è confusione e non ci andrei - meglio l’Inter” : Nonostante ormai fatichi a collocarsi ai piani alti del calcio europeo, l’Ajax continua a sfornare diversi talenti interessanti. Tra questi il classe 1997 Frenkie de Jong, centrocampista che ha già all’attivo 19 presenze e 2 gol nella stagione 2018-19. In un’intervista rilasciata a “Voetbal International”, il giovane dei lancieri ha parlato di due squadre del nostro campionato che lo stanno seguendo da vicino. ...

CalcioMercato Milan - rossoneri su Diawara in prestito dal Napoli : MilanO - Prima Biglia e ora Bonaventura . Il Milan sta perdendo i pezzi a centrocampo e a gennaio sarà fondamentale per Leonardo tornare sul mercato. Il dt fin dalla scorsa estate corteggia Paredes ...

CalcioMercato - Frenkie de Jong schiaccia l’occhio ai nerazzurri : “l’Inter mi piace - il Milan no” : Frenkie de Jong sta continuando ad impressionare con la maglia dell’Ajax, il calciatore ha dato il proprio giudizio sulla crescita di Inter e Milan Frenkie de Jong potrebbe essere uno dei gioiellini del prossimo Calciomercato. Il calciatore dell’Ajax ha parlato a Voetbal International, dando un’occhiata anche ai club italiani che si sono messi sulle sue tracce in vista delle prossime sessioni di mercato: “Guardo video su ...

CalcioMercato - Cahill chiede la cessione al Chelsea ed il Milan ci prova : Gary Cahill pronto a dire addio al Chelsea per volare in un nuovo club per rilanciarsi dopo l’esclusione per mano di Maurizio Sarri Gary Cahill si appresta a lasciare il Chelsea. Il calciatore dei Blues non rientra nei piani di mister Maurizio Sarri, il quale preferisce altri interpreti per il ruolo di centrale di difesa, da Rudiger a David Luiz, passando per Christensen. Cahill dunque avrebbe chiesto la cessione al club, nonostante ...

CalcioMercato Milan - passi avanti per l’arrivo di Ibrahimovic : Leonardo però lavora anche ad un altro colpo : Il dirigente rossonero continua a seguire l’attaccante svedese, mettendo nel mirino anche Rodrigo Caio, difensore del Sao Paulo vicino in passato alla Lazio Il mercato del Milan è già in fermento, Leonardo non vuole lasciare nulla al caso e lavora alacremente per anticipare le big d’Europa. Dopo la chiusura dell’affare Paquetà, il responsabile dell’area tecnica rossonera si è messo in testa di riportare a Milano ...

CalcioMercato Milan - l'infortunio di Bonaventura impone la ricerca di un sostituto

CalcioMercato Milan Moncada Monaco capo scout : Stando a quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', il club rossonero ha messo le mani su Geoffrey Moncada , in arrivo dal Monaco e che andrà a ricoprire il ruolo di capo scout. La sua candidatura ha ...

Milan - Leonardo fa i nomi di Mercato : ROMA - Un difensore, un centrocampista e un attaccante. Leonardo e Maldini vorrebbero regalare a Gattuso un rinforzo per reparto, ovviamente al di là di Paquetà , già preso e destinato ad arrivare tra ...

Milan - il Mercato di gennaio è già iniziato : Ibrahimovic o Pato per l'attacco : Una sosta davvero necessaria in casa Milan . Da una parte per permettere ai giocatori non al meglio di recuperare dai rispettivi infortuni, dall'altra per permettere alla dirigenza di fare un punto ...