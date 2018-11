Mercato auto | -7 | 4% le vendite in Europa ad ottobre | positivo | +1 | 6% | il cumulato dieci

Mercato europeo auto resta in calo - sotto effetto Wltp. Fca peggio del Mercato - Jeep corre ancora : Il mercato europeo dell'auto rimane in territorio negativo , con le immatricolazioni che sono calate nell'Unione Europea+Efta del 7,4% a quota 1.118.859 di vetture. Un dato lontano, tuttavia, dalla ...

Mercato dell'auto europeo in contrazione : FCA frena - meglio tedesche eccetto Volkswagen : Si contrae il Mercato europeo dell'auto a ottobre , che però conferma un piccolo saldo attivo nei primi dieci mesi dell'anno. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto, ...

Crescita - nel terzo trimestre pil della Germania in calo dello 0 - 2% : è la prima volta dal 2015. Pesa il Mercato auto : Non solo la frenata dell’Italia, la cui Crescita si è fermata. A zavorrare la Crescita dell’Eurozona nel terzo trimestre è stata soprattutto la Germania, che per la prima dall’inizio del 2015 ha visto il pil diminuire dello 0,2%. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Eurostat mercoledì. La battuta d’arresto dopo i +0,4 e +0,5% dei trimestri precedenti è però ritenuta temporanea: gli analisti continuano a ...

Bosch leader nel settore dei semiconduttori per il Mercato automotive : L'elettrificazione e la guida autonoma alimentano la crescita del business dei semiconduttori di Bosch: ogni nuovo veicolo...

Diritti d'autore - D'Atri : completare liberalizzazione del Mercato : Roma, , askanews, - Negli studi di askanews si parla dei servizi di gestione dei Diritti d'autore, ovvero il processo - giusto per fare un esempio - con cui un'artista viene pagato se una sua canzone ...

Mercato Italia - Vendite auto in calo del 7 - 4% : Il Mercato Italiano dell'auto continua a frenare dopo il boom di agosto e il tracollo di settembre, con le immatricolazioni di ottobre ferme a 146.655 unità e in calo del 7,42%. Le performance negative sono ancora una volta da addebitare all'effetto WLTP, lo standard di omologazione entrato in vigore il 1 settembre, che ha spinto gli automobilisti ad anticipare gli acquisti ad agosto per sfruttare le promozioni varate da concessionarie e case ...

Auto : Mercato ancora in rosso - immatricolazioni ottobre -7 - 42% : Roma, 2 nov., askanews, - mercato dell'Auto ancora in rosso. A ottobre, comunica il ministero dei trasporti, le immatricolazioni della Motorizzazione, 146.655 macchine, sono diminuite del 7,42% ...

Mercato auto Italia -7 - 4% a ottobre : ANSA, - TORINO, 2 NOV - Ancora un segno negativo per il Mercato delle auto in Italia. A ottobre i veicoli immatricolati sono stati 146.655, il 7,4% in meno rispetto allo stesso mese del 2017, quando ...

Mercato Italia - Vendite auto in calo del 7 - 4% : Il Mercato Italiano dell'auto continua a frenare dopo il boom di agosto e il tracollo di settembre, con le immatricolazioni di ottobre ferme a 146.655 unità e in calo del 7,42%. Le performance negative sono ancora una volta da addebitare all'effetto Wltp, lo standard di omologazione entrato in vigore il 1 settembre, che ha spinto gli automobilisti ad anticipare gli acquisti ad agosto per sfruttare le promozioni varate da concessionarie e case ...

Via Mercatovecchio - automobili si o automobili no : il nostro referendum : Via Mercatovecchio va chiusa o aperta al traffico veicolare? Da mesi la questione divide la città e alimenta polemiche. Prima l'annuncio della 'sperimentazione' da parte del sindaco Pietro Fontanini , ...

Cauto il Mercato americano : Si mostra cautamente positiva la borsa di Wall Street con l'attenzione degli analisti concentrata sulla stagione delle trimestrali ormai entrata nel vivo. Dopo la chiusura del Mercato, sono attesi in ...

Mercato auto Europa - settembre nero : -23 - 4%. In Italia il MISE convoca i segretari dei sindacati : Dopo i bagordi estivi, i nodi vengono al pettine. Il boom del Mercato auto registrato in Europa ad agosto (+ 29,8% e 1,17 milioni di unità) aveva precise ragioni: promozioni allettanti e le (molte) autoimmatricolazioni – i cosiddetti veicoli “Km 0” – utilizzate dai concessionari, fatte per dribblare il nuovo ciclo di omologazione WLTP, in vigore da settembre, che avrebbe reso molti modelli fuori legge e invendibili. Nel nono mese ...

Mercato auto - profondo rosso in Europa : -23 - 4% le vendite a settembre. Costruttori - non è una sorpresa : TORINO - Nel mese di settembre nell'Europa dei 28 più Efta sono state vendute 1.123.184 auto, con una flessione del 23,4% rispetto allo stesso mese del 2017. I dati sono dell'Acea,...

Auto - Promotor : -23% Mercato europeo settembre - ma +2 - 3% su 9 mesi : Milano, 17 ott., askanews, - Profondo rosso in settembre per il mercato dell'Auto dell'Unione Europea e dell'Efta. Le immatricolazioni fanno infatti registrare un calo del 23,4% rispetto a settembre ...