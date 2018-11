Medio Oriente | in Kuwait la pioggia di quasi un anno in un solo giorno | devastanti

Medio Oriente : Hamas - dimissioni Lieberman "vittoria" per Gaza : Ad aggravare la crisi politica è stato poi lo stesso Habayit Hayehudi, che ha minacciato di uscire dal governo di Netanyahu nel caso in... , Res,

Israele - un treno per unire il Medio Oriente : così la diplomazia su rotaia isola Teheran : Israele vuole costruire una ferrovia che colleghi le sue coste ai Paesi arabi del Golfo, lanciando un’idea che ha radici nel passato della regione. Prima della costruzione della linea che andava da Damasco a Medina, i fedeli musulmani viaggiavano in cammello anche 40 giorni nel deserto per raggiungere i luoghi sacri all’Islam per l’annuale pellegri...

Silvia Vianello - la miglior donna manager del Medio Oriente : Il premio è di quelli altisonanti: «Top Middle East Woman Leader», che, in italiano, suona più o meno come «migliore donna manager del Medio Oriente». E ad aggiudicarselo è stata lei, l’italiana Silvia Vianello. Laureata in Economia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, da un anno lavora a Dubai, dove dirige l’Innovation Lab della SPJain School of Global Management, una celeberrima business school. Ed è il suo è un momento, tanto che ora ...

Eni - Versalis in joint venture per chemicals innovativi in Medio Oriente : Versalis , azienda chimica di Eni , Petrochem , un'azienda del gruppo Mazrui Energy Services, e Mazrui Energy Service , una società di Mazrui International,, hanno firmato un accordo per la ...

Le Frecce Tricolori in Medio Oriente con Leonardo : Rivolto, 9 nov., askanews, - Da domani, 10 novembre 2018, la Pattuglia Acrobatica Nazionale 'Frecce Tricolori' e i velivoli T346-A ed Eurofighter F2000-A del Reparto Sperimentale Volo dell'Aeronautica ...

Aeronautica Militare : al via il tour in Medio Oriente delle Frecce Tricolori e del Reparto Sperimentale Volo : La Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” e i velivoli T346-A ed Eurofighter F2000-A del Reparto Sperimentale Volo dell’Aeronautica Militare, saranno in Medio Oriente, a partire dal 10 novembre, per un tour che toccherà Qatar, Baherin e Kuwait. Il tour promosso da Leonardo Spa, si pone a coronamento di programmi di cooperazione internazionale, rivolti in particolare al settore dell’addestramento e della formazione, che la Difesa e ...

Medio Oriente : presidente Anp Abba riceve ministro Esteri Oman : In una recente dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa del Qatar "al Jazeera" a seguito delle forti critiche nel mondo arabo per la visita di Netayahu, Bin Alawi ha dichiarato il viaggio è ...

Medio Oriente : le reazioni alla storica visita in Oman del premier israeliano Netanyahu : "La visita è un passo significativo per attuare la politica che prevede il rafforzamento dei legami con i paesi della regione sfruttando... La missione del capo del governo israeliano nel sultanato è ...

NBA – Ralph Rivera è il nuovo Managing Director di NBA Europa e Medio Oriente : Ralph Rivera nominato Managing Director di NBA Europa e Medio Oriente: il rinomato media e sport executive inizierà il suo incarico il prossimo 2 gennaio 2019 La National Basketball Association (NBA) ha annunciato oggi che Ralph Rivera, un rinomato media e sport executive con più di trent’anni d’esperienza, è stato nominato Managing Director di NBA Europa e Medio Oriente (NBA EME). Rivera, il cui incarico con l’NBA comincia il 2 Gennaio ...

Medioriente - carabiniere italiano ferito a Hebron : rimasto lievemente ferito in uno scontro a Hebron , mentre era impegnato in un servizio di pattugliamento, insieme ad alcuni agenti delle forze di difesa israeliane. È un carabiniere a servizio della ...

Adozioni in calo in tutto il mondo - ma non in Medio Oriente. Un grande tabù comincia a cadere : di Claudia De Martino* Negli ultimi anni la pratica delle Adozioni risente di una forte battuta d’arresto in tutti i continenti del mondo, registrando un sonoro -72% e crollando da un picco di 42mila nel 2005 alle attuali 12mila annuali. Molti Paesi tradizionalmente “esportatori” di bambini (Congo, Vietnam, Federazione russa, Etiopia) si sono infatti ritirati dai protocolli che regolavano le Adozioni internazionali per ragioni molto ...

Malpensa incrementa i voli per il Medio e l'estremo Oriente : In attesa di festeggiare i vent'anni di attività, l'aeroporto di Malpensa registra l'incremento di voli verso il medio e l'estremo Oriente. E' di lunedì 15 ottobre scorso l'arrivo del primo A350-900 ...

Khashoggi - il legame con Riyad e il ‘nuovo inverno arabo’ : così gli Usa sostengono la nuova stirpe di dittatori in Medio Oriente : Il caso Khashoggi continua a campeggiare nei titoli delle testate internazionali con nuove rivelazioni che lasciano ormai pochi dubbi sul coinvolgimento saudita nella morte dell’editorialista del Washington Post. Ieri, intanto, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha incontrato re Salman a Riyad all’indomani della rivelazione da parte di fonti saudite ai media americani secondo la quale il governo locale sarebbe pronto ad ...

Una Vita Anticipazioni : Acacias 38 sbarca in Medio Oriente : Dopo L'Italia, Una Vita conquista il Medio Oriente. Sui canali CBC Egypt, Dubai TV e OSN va in onda un riadattamento della soap