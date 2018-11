Max Gazzè al concerto di Capodanno a Salerno al posto di Massimo Ranieri

optimaitalia

: Questo giovedì, in occasione del quarto Live di #XF12, @MaxGazze e #CarlBrave presenteranno in esclusiva il loro s… - XFactor_Italia : Questo giovedì, in occasione del quarto Live di #XF12, @MaxGazze e #CarlBrave presenteranno in esclusiva il loro s… - OptiMagazine : .@MaxGazzè al concerto di #Capodanno a Salerno al posto di Massimo Ranieri - CanaleSeiTv : Salerno, Capodanno in piazza con il concerto di Max Gazzè - -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Maxaldialdi. Queste l'indiscrezione riportata da Il Mattino, che dà come certa la presenza dell'artista di La favola di Adamo ed Eva in Piazza Amendola per l'ultimo dell'anno. L'ingaggio dovrebbe essere ufficializzato dall'amministrazione comunale che sarebbe pronta a mettere sotto contratto l'artista dopo il forfait diche ha dovuto rifiutare ilper altri impegni presi con la Rai e l'evento trasmesso per l'ultimo dell'anno da Matera. Nei giorni scorsi, era stato lanciato un sondaggio con il quale erano stati interpellati i cittadini, per la scelta dell'artista da portare in piazza per ildell'ultimo dell'anno. Si era parlato di Giorgia, Francesco De Gregori e Alvaro Soler ma nessuno di questi sarà presente in Piazza Amendola a. Al nome di Max, potrebbe aggiungersi ...