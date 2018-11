Mario Draghi ci salva ancora | stop al Quantative easing? ' Vediamo a dicembre'

Mario Draghi avverte sul debito : "La mancanza di stabilità aumenta lo spread" : "I Paesi ad alto debito non devono aumentarlo ulteriormente, e tutti i Paesi devono rispettare le regole dell'Unione". Lo ha detto a un convegno a Francoforte il presidente della Bce, Mario Draghi,che riferendosi implicitamente all'Italia, ma senza mai nominarla, ha aggiunto: "La mancanza di consolidamento fiscale nei Paesi ad alto debito aumenta la loro vulnerabilità agli shock, che siano auto-prodotti mettendo in forse le regole ...

Bce - il retroscena : pronti a sostenere le banche italiane finito il piano di Mario Draghi : ... e senza un aiuto di Francoforte c' è il rischio concreto di una stretta al credito che deprimerebbe l economia più di quanto non sia già avvenuto

Ecofin - Mario Draghi umilia pubblicamente Giovanni Tria : mandano a casa il governo : Giovanni Tria alla riunione dell' Eurogruppo ha dovuto subire la rampogna di Mario Draghi , italiano e presidente della Bce : secondo l'agenzia Reuters, al ministro dell'Economia è stato ricordato ...

Mario Draghi a Giovanni Tria : "L'Italia riduca il debito. Serve responsabilità nei confronti dell'Eurozona" : Mario Draghi, nel corso della riunione dell'Eurogruppo del 5 novembre, ha insistito sulla necessità che l'Italia riduca il suo debito elevato. Lo si apprende si apprende da fonti europee. Prendendo la parola nella riunione dei ministri dell'Economia dell'Eurozona dedicata all'Italia, il presidente della Bce ha sottolineato che ridurre il debito sia una responsabilità che va al di là di quanto richiesto dalle regole ...

Mario Draghi difende l’indipendenza della Bce. Ma è davvero così? : “L’indipendenza di una banca centrale è essenziale”, ha affermato recentemente il presidente della Bce, Mario Draghi. “Se le banche centrali fossero meno indipendenti, e il pubblico percepisse che la politica monetaria può essere condizionata in una direzione o nell’altra, ciò alla fine destabilizzerebbe le aspettative d’inflazione e minaccerebbe la stabilità dei prezzi, proprio come negli anni 70″. Draghi si ...

Mario Draghi - il sondaggio che lo incorona premier : Conte umiliato - dove si piazza Salvini : Al posto di Giuseppe Conte, una parte sempre più grande di italiani vorrebbe avere il governatore della Bce Mario Draghi . L'attuale inquilino di palazzo Chigi proprio non sfonda nei cuori degli ...

Manovra - il retroscena : Mario Draghi e il colloquio con il governo e Paolo Savona sul rischio spread : Lo stesso Mario Draghi ne aveva parlato in tempi non sospetti con Paolo Savona , e non con il ministro dell'Economia Giovanni Tria ,. Al ministro italiano per gli Affari europei, aveva illustrato i ...

TRAVAGLIO E BOCCIA CONTRO DI MAIO SU ATTACCHI A Mario DRAGHI/ "Inadeguato" : leader M5s "accetti le critiche" : Marco TRAVAGLIO CONTRO Di MAIO: "Infantile e inadeguato". Ultime notizie M5s, attacco dopo polemiche con DRAGHI: ecco le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 17:10:00 GMT)

Paolo Savona - c'è lui dietro gli attacchi a Mario Draghi : a luglio - la rottura col presidente della Bce : 'Ognuno si prende le sue responsabilità', avrebbe commentato, tranchant , Savona, che da par suo vorrebbe che la Bce immettesse più liquidità nell'economia italiana. Ma non è tutto. Secondo La Stampa ...

Che cosa è questa polemica tra Luigi Di Maio e Mario Draghi : Il tema sarà pure "fiscale e non di politica monetaria", come dice il presidente Mario Draghi, ma il 'caso Italia' Italia domina la scena a Francoforte. E la tradizionale conferenza stampa al termine del direttivo della Bce si trasforma in un fuoco di fila di domande sulle tensioni tra il governo italiano e la Commissione europea sulla manovra e finisce, com'era ovvio, per rimbalzare sui tavoli ...

Di Maio attacca Mario Draghi : “Avvelena il clima invece di tifare Italia” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, va all'attacco del presidente della Bce, Mario Draghi, dopo le parole di quest'ultimo sulla situazione italiana e sullo scontro con l'Ue sulla manovra: "Siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente".Continua a leggere

Luigi Di Maio - gli insulti a Mario Draghi : 'Il veleno del presidente Bce contro l'Italia' : 'Dalla Bce vedo che arrivano strali sulla questione del pericolo dell'economia italiana per lo spread. Il governatore Mario Draghi sa che il problema dello spread non è legato alla manovra ma alla paura dei mercati che il paese possa uscire dall'Euro . Problema ...

Manovra - Di Maio attacca Mario Draghi : ‘Sorprende che italiano avveleni il clima’ : “Secondo me siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente”. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, durante la registrazione della prima puntata di Nemo, in onda stasera su Rai2 alle 21.20, circa le dichiarazioni del presidente Bce, Mario Draghi. “Stiamo facendo una Manovra di bilancio che dà alla parte più debole”, ha ...

Alberto Bagnai attacca Mario Draghi : 'Intervento improprio sulle banche - un comportamento assurdo' : Alberto Bagnai non ci sta e replica a Mario Draghi : 'Mi sembra improprio che il massimo responsabile della stabilità finanziaria in Europa emetta degli allarmi, seppur poi velati, circa la tenuta ...