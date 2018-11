Maria De Filippi | Non mi fido più dei tronisti

Maria De Filippi dopo Sara Affi Fella non mi fido più di nessuno : Al programma “Uomini e Donne Maria” De Filippi è tornata a parlare di Sara Affi Fella e dello scandalo che aveva travolto il suo trono qualche mese fa. Le menzogne che aveva detto Sara Affi hanno traumatizzato la conduttrice di tanto che, ha affermato che ormai non mette più la mano sul fuoco su nessuno che si siede sul Trono. La De Filippi ha precisato che l’anno scorso l’avrebbe messa anche ad occhi chiusi: senza fare nomi, era ovvio che la De ...

Luca Daffrè lascia Uomini e Donne - ma Maria De Filippi fa notare un dettaglio : Luca Daffrè si autoelimina a Uomini e Donne: Maria De Filippi oggi fa notare un particolare sul corteggiatore Luca Daffrè non è più il corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne. Almeno questo si è compreso dalle anticipazioni della registrazione del Trono Classico di ieri. Scendendo nel dettaglio, l’ex tentatore della passata edizione di […] L'articolo Luca Daffrè lascia Uomini e Donne, ma Maria De Filippi fa notare un ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi sul caso Sara Affi Fella : “Non potevo crederci - non metto più la mano sul fuoco per nessuno” : Il caso Sara Affi Fella ha avuto strascichi importanti su Uomini e Donne, il date show condotto da Maria De Filippi che ogni giorno incolla allo schermo quasi tre milioni di telespettatori. La tronista partecipava al programma e parallelamente proseguiva la relazione con l’ex Nicola Panico con cui aveva anche partecipato a Temptation Island. La “truffa” era stata rivelata dal ragazzo quando aveva scoperto il flirt tra la ...

Amadeus torna con Ora o Mai Più e sfida Maria De Filippi : Ora o Mai Più: Amadeus sfida C’è Posta Per Te e Maria De Filippi La nuova edizione di Ora o Mai Più scalda i motori in vista della nuova edizione. Lo show musicale del primo canale del servizio pubblico, ideato da Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Pasquale Romano e Leopoldo Siano, e condotto da Amadeus, conquista il sabato sera e andrà in onda nei mesi di gennaio e febbraio 2019. Come riportato da Blogo, di Ora o Mai Più saranno trasmesse ...

Amici di Maria De Filippi? I detrattori tutti muti : ecco che fine hanno fatto le star dello show : È arrivato alla maggiore età uno dei figli prediletti di Maria De Filippi . Quella che comincerà domani, alle 14.10 su Canale 5, è infatti la diciottesima edizione di Amici , non certo il primo talent ...

Uomini e donne - la voce pazzesca sulla Marchesa D'Aragona : Maria De Filippi lo fa davvero? : Una novità clamorosa per i fan di Uomini e donne di Maria De Filippi . L'indiscrezione la rilancia il settimanale Spy secondo cui la Marchesa D'Aragona vorrebbe partecipare al programma di Canale 5. ...

Maria De Filippi avverte i tronisti di U&D : 'Non mi fido più di nessuno' : Per la prima volta dopo diverse settimane, Maria De Filippi si è sbilanciata sul "caso" di cui hanno parlato tutti i media: le bugie di Sara Affi Fella a Uomini e Donne. Durante la puntata del Trono Classico trasmessa oggi, 15 novembre, la conduttrice ha precisato a Lorenzo Riccardi e a tutti i suoi "colleghi" tronisti di non avere più fiducia in nessuno dopo quanto accaduto con la 22enne di Isernia. La De Filippi mette in guardia i protagonisti ...

Maria De Filippi fa una dichiarazione choc sullo scandalo Sara Affi Fella : Maria de Filippi su Sara Affi Fella: “Non mi fido più di nessuno” Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi è tornata a parlare nuovamente di Sara Affi Fella e dello scandalo che aveva travolto il suo Trono ormai due mesi fa. Le menzogne dell’ex fidanzata di Luigi Mastroianni sembrerebbero aver traumatizzato enormemente la conduttrice di Amici, tanto che, dopo che Gianni e Tina hanno rivelato uno strano ...

Amici 2018 : Maria De Filippi e la novità sugli allievi : Maria De Filippi: tutte le novità di Amici 2018 Sabato andrà in onda il primo appuntamento di Amici 2018, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5. Tante sono le novità previste in questa nuova edizione, ad iniziare dal corpo dei docenti, come già svelato nelle scorse settimane. Alcuni professori sono andati via, altri sostituiti e altri ancora hanno assunto un nuovo ruolo all’interno della scuola. Tv Blog, oggi ...