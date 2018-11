Manovra | Conte | sento Juncker a inizio settimana Poi ci vediamo

Manovra - nessun incontro Juncker-Conte la prossima settimana : Non c'è alcun incontro previsto tra Jean-Claude Juncker e Giuseppe Conte la prossima settimana. Lo conferma un portavoce dell'esecutivo comunitario. A margine del vertice Ue sulla Brexit di domenica ...

Conte - nessuna correzione Manovra : ANSA, - ABU DHABI, 15 NOV - "Lavoriamo tutti i giorni per il sistema Italia e anche per le imprese". Lo afferma Giuseppe Conte in un punto stampa ad Abu Dhabi. Lo scontro con l'Ue sulla manovra? "...

Manovra - Conte : all'orizzonte non sono previste correzioni : "Abbiamo deciso con una voce sola da parte del governo di avviare un dialogo sereno, costruttivo" con le istituzioni europee. Così il premier Giuseppe Conte da Abu Dhabi. "Siamo convinti di questa Manovra economica, abbiamo fatto delle importanti correzioni, mantenendo saldi i numeri. Abbiamo incrementato le dismissioni, lavoriamo per l'Italia. Se ci saranno altre cose per tutelare gli interessi degli ...

Manovra - Conte tratta : sanzione Ue sul deficit e non sul debito : Raccontano a palazzo Chigi che ieri mattina, quando si è ritrovato di nuovo davanti Luigi Di Maio e Matteo Salvini, Giuseppe Conte abbia tirato un profondo sospiro. Poi, con garbo e anche con...

Manovra e spread - il premier Conte chiede a Juncker un incontro urgente : ROMA Il tentativo di allungare la miccia accesa dalla lettera che ieri sera il governo ha inviato a Bruxelles passa per la richiesta di incontro che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ...

Manovra - Giuseppe Conte in minoranza. Premier asfaltato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : Il retroscena del Messaggero sulla notte del 'no' alla Commissione Ue sulla Manovra ritrae un Giuseppe Conte in grave difficoltà perché lui, insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria , era l'...

Manovra/ La mossa di Tria per accontentare Ue - Salvini e Di Maio - IlSussidiario.net : possibile far costare meno il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni, trovando spazio per un taglio delle tasse

Manovra : Conte - confidiamo di inviare risposta a Ue entro i termini : "Mi aspetta un aereo tra qualche minuto, volerò a palazzo Chigi dove avremo un incontro di vertice e poi delibereremo in Cdm la risposta a Bruxelles. E confidiamo di inviarla nei termini". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa conclusiva della Conferenza per la Libia a proposito della lettera che il governo deve inviare all'Ue sulla Manovra

Manovra - il vertice diventa un giallo. Conte vede Salvini e Giorgetti : diventa un caso il vertice di governo sulla Manovra. C'è stato un «incontro informale», questa mattina, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte anche con il vicepremier...

Manovra - “vertice a Palazzo Chigi” - “No - non c’è”. Conte vede i vicepremier in riunioni separate : “Solo fraintendimenti” : C’è un vertice ristretto sulla Manovra a Palazzo Chigi in vista della scadenza dei termini per la risposta da inviare a Bruxelles. No, non c’è nessun vertice di governo e di sicuro non c’è il ministro Tria, che la lettera la scriverà. Ma sì che c’è l’incontro: c’è Conte riunito con i vicepremier e poi Giorgetti, Castelli, Siri. Macché, il vertice è informale: ci sono Conte con un vicepremier, uno solo, ...

Manovra - giallo sul vertice a Palazzo Chigi. Conte riceve delegazione FMI : E' giallo sul vertice a Palazzo Chigi che avrebbe dovuto vedere nuovamente a confronto il Premier Giuseppe Conte ed i due vicepremier Di Maio e Salvini per fare il punto sulla situazione, in vista ...

Il quadro di Manovra è soggetto “a rischi e incertezze”. Il vertice Salvini-Conte diventa un caso : “Le grandezze di finanza pubblica programmate dal Governo appaiono soggette a rischi e incertezze”. L’Ufficio parlamentare di Bilancio - organismo indipendente che vigila sui conti dello Stato - critica ancora una volta la manovra del governo e calcola per il 2019 un deficit al 2,6%, non dunque al 2,4% come immaginato dall’esecutivo (mentre per le ...