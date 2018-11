Manovra | tra le proposte il referendum di quartiere per l’apertura di nuovi negozi Gli

Truffati dalle banche - emendamento alla Manovra : “Potranno sempre fare causa” : I risparmiatori potranno sempre “agire” in giudizio per il risarcimento di quella parte del danno che non viene rimborsata dal Fondo ad hoc previsto dalla manovra. Dopo le proteste dell’Associazione Vittime del Salva-banche, il governo vuole correre ai ripari nei confronti di chi ha perso soldi investiti in obbligazioni e azioni delle banche liquidate o “risolte”, cancellando lo “scudo” per gli istituti e le autorità di vigilanza. ...

Manovra - Coldiretti : zucchero straniero in 4 bibite su 5 : Milano, 16 nov., askanews, - Oltre 4 bibite su 5 vendute in Italia contengono zucchero straniero con la produzione Made in Italy che rischia di essere azzerata dalla concorrenza sottocosto di ...

Il Capo dello Stato contro lo strappo : il sì alla Manovra ora non è scontato : La piega che sta prendendo lo scontro con l’Europa non trova per nulla d’accordo il presidente della Repubblica. Sergio Mattarella aveva dato fiducia al governo, autorizzandolo a presentare in Parlamento la manovra; ma poi si sarebbe atteso un negoziato serio con le istituzioni Ue, di cui non ha visto traccia. La risposta del ministro Tria a Bruxel...

Manovra : stop al condono - via la dichiarazione integrativa. Gdf potrà accedere alla Superanagrafe dei conti : ... hanno fatto sapere Fonti M5S al termine del vertice presieduto dal premier Giuseppe Conte con i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria ma a cui hanno ...

Tria : 'Manovra credibile - Ue incapace di contrastare freno economia' : Il ministro la definisce 'diversa dal passato ma credibile e solida'. 'Sul rapporto deficit Pil al 2,4% non ci muoviamo di un millimetro' conferma Salvini. Di Maio: 'Non venderemo gioielli di famiglia'...

Manovra - Tria : “Ue incapace di contrastare rallentamento economia. Problema crescita non è solo nostro” : “Il Problema della crescita è europeo, andrebbe affrontato insieme e non in modo separato e conflittuale. L’Europa non ci sembra consapevole della situazione e sembra incapace di adottare politiche macroeconomiche di stabilizzazione e di contrasto al rallentamento economico a livello europeo”. Sono le parole del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, durante il suo intervento alla presentazione del Rapporto annuale della Fondazione ...

Manovra - Padoan : “Rischio infrazione? Mi stupirei del contrario”. Calenda : “Da evitare. Governo di scappati di casa” : “Se l’Italia è a rischio infrazione da parte dell’Unione europea? Mi stupirei del contrario”. Così l’ex ministro dell’economia Pier Carlo Padoan a margine della presentazione a Roma del libro di Paolo Gentiloni “La sfida impopulista” alla quale sono intervenuti numerosi esponenti della scorsa legislatura. “La procedura rischia di essere sul debito e sarebbe molto complicata, la dobbiamo ...

Manovra - Conte tratta : sanzione Ue sul deficit e non sul debito : Raccontano a palazzo Chigi che ieri mattina, quando si è ritrovato di nuovo davanti Luigi Di Maio e Matteo Salvini, Giuseppe Conte abbia tirato un profondo sospiro. Poi, con garbo e anche con...

Tra annunci e correzioni - i quattro errori della Manovra : ROMA - La Manovra non piace quasi a nessuno eppure, dopo giorni di scontri e limature, comincia a viaggiare in Parlamento. Modifiche ce ne saranno, ma non sarà posssibile rimediare ai quattro errori ...

"La Manovra non cambia". Sfida all'Ue sulla nostra pelle : ... per questo non possono diventare oggetto di negoziato alcuno dentro o fuori dal governo', ha dichiarato in una nota il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, spegnendo di fatto le residue illusioni ...

Matteo Salvini - altra vergogna di Repubblica : si parla di Manovra - pubblicano questa foto : 'La ricerca del nemico perfetto'. Il titolo di Repubblica è un capolavoro di ironia involontaria. L'editoriale di Massimo Giannini analizza lo scontro tra governo sovranista italiano e Commissione Ue ,...

La trattativa impossibile per una Manovra impresentabile : Roma. “Il tasso di crescita non si negozia”. La dichiarazione del ministro dell’Economia Giovanni Tria, con cui si è aperta una delicata giornata di vertici e Consiglio dei ministri per rispondere alle obiezioni della Commissione europea, doveva smentire le indiscrezioni che nei giorni scorsi hanno