Manovra | prima di Natale si muoveranno i fondi di investimento americani

Manovra - Tria : 'tasso crescita non si negozia'. Occhio ad Ance e Abi su investimenti irrealizzabili e fondo garanzia prima casa : "Il tasso di crescita non si negozia". Così il ministro dell'economia Giovanni Tria commenta alcune indiscrezioni stampa, secondo cui nel governo M5S-Lega si starebbe discutendo della possibilità di dare una risposta a Bruxelles che preveda non tanto la ...

Manovra - bilaterale Tria-Moscovici prima di Eurogruppo : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha avuto un incontro bilaterale con il commissario Ue agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, questo pomeriggio a Bruxelles, prima dell'avvio

Manovra - le fatiche di Giancarlo Giorgetti : prima tratta con il M5S poi gli smonta le leggi : Uno sforzo omerico per il quale GG deve combinare alla congenita prudenza l' intervento dell' esperto Massimo Garavaglia, viceministro all'Economia. Che fretta c' è, in effetti, di sbarazzarsene ...

Camera - il calendario di novembre : ddl Anticorruzione e dl Sicurezza in Aula prima della Manovra : prima il ddl Anticorruzione e il decreto Sicurezza, poi la manovra. Mentre in Aula prosegue a oltranza l’esame del decreto Genova, la conferenza dei capigruppo a Montecitorio ha stabilito il calendario di novembre. E la manovra, che oggi ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato ed è stata inviata al Quirinale, sarà discussa solo a fine mese e comunque dopo il 13, data limite entro cui l’Ue aspetta una risposta. Stando ...

Speciale Manovra/1 - Quota 100 - per gli statali una prima finestra a nove mesi : Dopo il primo ciclo di pensionamenti della Pa a nove mesi dalla maturazione dei requisiti minimi (62 anni e 38 di contributi) si tornerebbe poi alle due finestre mobili semestrali, mentre i lavoratori privati conteranno su quattro finestre di uscita ...

Manovra - Tajani : “Distrugge i risparmi degli italiani. Governo è immorale - mi auguro finisca prima possibile” : “Questa Manovra economica distrugge i pochi risparmi degli italiani”, lo ha sottolineato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a Foligno per partecipare alla conferenza su Etica ed Economia di Nemetria. “Da dopo le elezioni – ha aggiunto – sono stati bruciati 300 miliardi. E se la Borsa continua a crollare e lo spread a salire – ha concluso Tajani – la colpa è solo di questo ...

Manovra - Salvini : non arretriamo di mezzo millimetro - 8 dicembre Lega in piazza 'prima gli italiani' : 'Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di ...

Per la prima volta l'Ue boccia la Manovra : "Così va in crisi l'Unione" : 'Non avrei mai pensato di arrivare fin qui, mai'. Chi ha raccolto lo sfogo di Jean-Claude Juncker lo descrive come 'estremamente amareggiato' per il passo compiuto ieri. Ha ripetuto che lui - ...

Commissione boccia la Manovra. E' la prima volta nella storia Ue. Ora 21 giorni per una nuova bozza : Il vicepresidente Dombrovskis spiega che Roma viola coscientemente gli impegni. Pensioni anticipate e reddito di cittadinanza sono considerate una retromarcia sulla strada della riduzione del debito. ...

Manovra - il patto delle tagliatelle prima della bocciatura "quasi certa" : Salvini, Di Maio e Conte a cena per ritrovare l'armonia: nel menu la Manovra, ma anche banche e nomine Rai. Il leghista non...

Tria - la lettera alla Commissione Ue : 'Manovra non cambia - prima crescere per poter risanare' : Confermato il deficit del 2,4% per il 2019, pur 'consapevoli di non essere conformi alle regole'. Domani la decisione europea -